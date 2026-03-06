"Занадто пізно для перемовин": Рубіо відповів, скільки триватиме війна в Ірані, — Axios

Військова операція США проти Ірану буде продовжуватися. Планується, що вона триватиме ще декілька тижнів.

Про це державний секретар США Марко Рубіо повідомив міністрам закордонних справ арабських країн під час серії телефонних дзвінків. Цю інформацію опублікувало видання Axios з посиланням на джерела, обізнані з перемовинами.

За його словами, наразі американці зосереджені на ударах по ракетних установках, арсеналах та заводах Ірану.

Водночас він наголосив, що США не ставлять собі за ціль змінити режим Ірану, хоча у Вашингтоні і хочуть, аби країною керували інші люди.

Рубіо пояснив, що наразі між США та іранським режимом немає перемовин, і будь-які переговори зараз підірвуть негативно вплинуть на військові цілі США.

Трамп заявив у четвер, що Іран хоче переговорів, але сказав їм, що вони "занадто пізно".

Нагадаємо, що Дональд Трамп дав зрозуміти, що не збирається ні про що домовлятися з Іраном, проти якого разом з Ізраїлем воює вже майже тиждень.

Раніше Міністерство закордонних справ РФ звинуватило США та Ізраїль у спробі втягнути арабські країни у війну. У Москві заявили, що розраховували на "розсудливість", але зі США та Ізраїлю "лунають войовничі заяви", а ізраїльська армія здійснила нове вторгнення в Ліван.

Нагадаємо, раніше глава російського МЗС Сергій Лавров обурювався, що "дух Анкоріджа" було зруйновано через дії Сполучених Штатів.

Також Фокус писав про те, як йдуть справи на Близькому Сході і хто симпатизував Ірану, а хто був нейтральним. Логічно, що після атак Тегерана, розстановка сил може змінитися.

