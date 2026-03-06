"Слишком поздно для переговоров": Рубио ответил, сколько продлится война в Иране, — Axios

Военная операция США против Ирана будет продолжаться. Планируется, что она продлится еще несколько недель.

Об этом государственный секретарь США Марко Рубио сообщил министрам иностранных дел арабских стран во время серии телефонных звонков. Эту информацию опубликовало издание Axios со ссылкой на источники, знакомые с переговорами.

По его словам, сейчас американцы сосредоточены на ударах по ракетным установкам, арсеналам и заводам Ирана.

В то же время он подчеркнул, что США не ставят своей целью изменить режим Ирана, хотя в Вашингтоне и хотят, чтобы страной руководили другие люди.

Рубио объяснил, что сейчас между США и иранским режимом нет переговоров, и любые переговоры сейчас подорвут негативно повлияют на военные цели США.

Трамп заявил в четверг, что Иран хочет переговоров, но сказал им, что они "слишком поздно".

Напомним, что Дональд Трамп дал понять, что не собирается ни о чем договариваться с Ираном, против которого вместе с Израилем воюет уже почти неделю.

Ранее Министерство иностранных дел РФ обвинило США и Израиль в попытке втянуть арабские страны в войну. В Москве заявили, что рассчитывали на "благоразумие", но из США и Израиля "звучат воинственные заявления", а израильская армия осуществила новое вторжение в Ливан.

Напомним, ранее глава российского МИД Сергей Лавров возмущался, что "дух Анкориджа" был разрушен из-за действий Соединенных Штатов.

Также Фокус писал о том, как обстоят дела на Ближнем Востоке и кто симпатизировал Ирану, а кто был нейтральным. Логично, что после атак Тегерана, расстановка сил может измениться.

