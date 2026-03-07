"Я делаю это как услугу Европе": Трамп заявил, что его "не трогает", кто проигрывает в войне с РФ

Президент США Дональд Трамп заявил, что его усилия по содействию мирным переговорам между Украиной и Россией направлены на "услугу Европе" и сохранение человеческих жизней. Он подчеркнул, что установить мир между сторонами чрезвычайно сложно из-за глубокой неприязни между лидерами обеих стран.

Во время выступления на саммите "Щит Америки", трансляция которого была обнародована на официальном YouTube-канале Белого дома, Трамп объяснил, что напряженность между президентами России и Украины значительно превышает ожидания многих экспертов. По его словам, неприязнь между Владимиром Путиным и Владимиром Зеленским настолько сильна, что любые попытки договориться оказываются чрезвычайно сложными.

Речь президента США Дональда Трампа во время саммита "Щит Америки"

"Ненависть между Путиным и его оппонентом так велика. Настолько велика, что, понимаешь, я думал, что Украина и Россия имеют немного братства, но нет. И ненависть такая большая, что им очень трудно до этого дойти", — отметил он.

В то же время Трамп отметил, что конфликт имеет меньшее непосредственное влияние на США из-за океанского расстояния, однако Вашингтон активно способствует поиску путей урегулирования и стабилизации ситуации в регионе.

"Посмотрим, что будет, ведь мы много раз были близки к решению, и каждый раз кто-то отступал. В то же время проигрываем мы или они — особенно нас это не затрагивает, потому что нас разделяет океан. Я делаю это как услугу Европе и как услугу жизни", — сказал Трамп.

Напомним, что Дональд Трамп в телефонном разговоре с журналистами Politico заявил, что Владимир Путин якобы готов к переговорам о прекращении войны, тогда как его украинский коллега Владимир Зеленский, по его словам, не проявляет достаточной готовности для заключения мирного соглашения. Также Трамп подчеркнул, что украинский лидер не имеет "козырей в рукаве" и, по его мнению, сейчас еще менее готов к компромиссу.

Более того, Фокус писал, что Трамп обвинил администрацию Джо Байдена в чрезмерных поставках оружия Украине, отметив, что это привело к истощению запасов вооружений в Соединенных Штатах. Он подчеркнул, что эти поставки не были компенсированы пополнением арсеналов, что, по его мнению, может негативно повлиять на боеспособность американской армии.