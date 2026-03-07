"Я роблю це як послугу Європі": Трамп заявив, що його "не зачіпає", хто програє у війні з РФ

Президент США Дональд Трамп заявив, що його зусилля зі сприяння мирним переговорам між Україною та Росією спрямовані на "послугу Європі" та збереження людських життів. Він підкреслив, що встановити мир між сторонами надзвичайно складно через глибоку неприязнь між лідерами обох країн.

Під час виступу на саміті "Щит Америки", трансляція якого була оприлюднена на офіційному YouTube-каналі Білого дому, Трамп пояснив, що напруженість між президентами Росії та України значно перевищує очікування багатьох експертів. За його словами, неприязнь між Володимиром Путіним та Володимиром Зеленським настільки сильна, що будь-які спроби домовитися виявляються надзвичайно складними.

Промова президента США Дональда Трампа під час саміту "Щит Америки"

"Ненависть між Путіном і його опонентом така велика. Настільки велика, що, розумієш, я думав, що Україна та Росія мають трохи братерства, але ні. І ненависть така велика, що їм дуже важко до цього дійти", — зауважив він.

Водночас Трамп відзначив, що конфлікт має менший безпосередній вплив на США через океанську відстань, проте Вашингтон активно сприяє пошуку шляхів врегулювання та стабілізації ситуації в регіоні.

"Побачимо, що буде, адже ми багато разів були близькі до рішення, і кожного разу хтось відступав. Водночас програємо ми чи вони — особливо нас це не зачіпає, бо нас розділяє океан. Я роблю це як послугу Європі та як послугу життю", — сказав Трамп.

Нагадаємо, що Дональд Трамп у телефонній розмові з журналістами Politico заявив, що Володимир Путін нібито готовий до переговорів про припинення війни, тоді як його український колега Володимир Зеленський, за його словами, не проявляє достатньої готовності для укладання мирної угоди. Також Трамп наголосив, що український лідер не має "козирів у рукаві" і, на його думку, зараз ще менш готовий до компромісу.

Ба більше, Фокус писав, що Трамп звинуватив адміністрацію Джо Байдена у надмірному постачанні зброї Україні, зазначивши, що це призвело до виснаження запасів озброєнь у Сполучених Штатах. Він підкреслив, що ці поставки не були компенсовані поповненням арсеналів, що, на його думку, може негативно вплинути на боєздатність американської армії.