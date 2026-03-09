"Шахеды" собирают уже на трех локациях РФ: почему операция в Иране почти не повлияет на войну в Украине, — обозреватель

Россияне овладели и масштабировали иранские технологии у себя, из-за чего военная операция Израиля и США почти не будет влиять на ход войны в Украине.

В России ударные беспилотники-камикадзе типа "Шахед" уже собирают на трех локациях — в Ижевске, Алабуге и еще одном месте, которое уточняется (вероятно, в Москве). Об этом 9 марта рассказал военный обозреватель Богдан Мирошников в своем Telegram-канале.

"Иран сейчас, может и не поставляет РФ вооружений, но технологии успел напостачать так, что нам еще долго с этим разгребаться", — отметил эксперт.

Кроме того, что россияне сами уже собирают "Шахеды", которые применяют для массированных ударов по Украине, детали к ним РФ покупает в Китае. В частности речь идет о двигателях, которые в свое время Иран также закупал в Китае — до момента, пока не получил лицензию на производство под собственной торговой маркой. Антенны россияне изготавливают из китайских сборок.

Мирошников также рассказал, что режимы в Иране и России держатся именно благодаря Китаю. Пекин оказывает помощь, продавая Кремлю и Тегерану комплектующие части суммами на миллиарды американских долларов.

Поэтому, как считает эксперт, события в Иране почти не повлияют на ситуацию в Украине.

"Поэтому движ в Иране — это хорошо, но он на нас почти никак не повлияет, потому что РФ большинство иранских технологий освоила и перенесла на собственное производство", — пояснил Мирошников.

Обозреватель также отметил, что ситуация в Иране является стратегическим поражением для России, поскольку дружественные Кремлю режимы на Ближнем Востоке со временем могут оказаться под сферой влияния США.

В то же время издание Politico считает, что операция в Иране все же будет иметь определенные последствия для Украины. Аналитики медиа предупреждают, что Украина может столкнуться с дефицитом ракет ПВО, необходимые для отражения российских атак.

