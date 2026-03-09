Попали в тот же двор, что атаковали ранее: россияне ударили по Харькову дроном со шрапнелью (фото)

Российские оккупанты атаковали Индустриальный район Харькова с помощью боевого дрона. В результате удара пострадали шесть человек, среди которых 16-летняя девушка.

Об этом сообщили председатель Харьковской ОГА Олег Синегубов и мэр города Игорь Терехов. Глава города рассказал, что в результате удара россиян повреждены пять многоэтажек, сгорели два авто, еще два повреждены. Также есть поражение электросети.

В Харькове поврежден дом, который недавно восстановили Фото: ГСЧС

На месте "прилета" работают подразделения ГСЧС, экстренная медицинская помощь и полиция.

Количество пострадавших в результате атаки возросло до шести человек. Среди них:

16-летняя девушка (диагностирована острая реакция на стресс);

41-летняя женщина и 36-летний мужчина (получают помощь на месте);

51-летний мужчина (госпитализирован в больницу со взрывным ранением).

Мэр Харькова Игорь Терехов также подтвердил, что среди раненых есть малолетний ребенок. Всем пострадавшим оказывается необходимая медицинская помощь.

"Это было попадание "Шахеда" рядом с многоэтажным жилым домом в Индустриальном районе города Харькова... это второе попадание рядом с этими жилыми домами, которые были уже под обстрелом. Частично, да, мы восстановили дом, но хочу сказать, что сейчас все заново будем начинать", — рассказал Терехов, отметив, что россияне ударили по Харькову дроном со шрапнелью.

Фото: Прокуратура Харьковской области Фото: ГСЧС Фото: ГСЧС

Под процессуальным руководством Немышлянской окружной прокуратуры г. Харькова начато досудебное расследование по факту совершения военного преступления (ч. 1 ст. 438 УК Украины).

Напомним, стало известно, что россияне овладели и масштабировали иранские технологии у себя, из-за чего военная операция Израиля и США почти не будет влиять на ход войны в Украине.

В то же время издание Politico считает, что операция в Иране все же будет иметь определенные последствия для Украины. Аналитики медиа предупреждают, что Украина может столкнуться с дефицитом ракет ПВО, необходимые для отражения российских атак.