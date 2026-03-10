Россияне атаковали Никопольщину: ранена маленькая девочка и шестеро правоохранителей

Войска РФ атаковали Днепропетровскую область FPV-дронами. Они прицельно ударили по полицейскому авто и по гражданским в Марганце.

Днем 10 марта российская армия атаковала Никопольский район Днепропетровщины FPV-дронами. В результате ударов ранены девять человек, об этом в своем Telegram-канале сообщил начальник областной военной администрации Александр Ганжа.

Последствия обстрела Днепропетровщины Фото: Нацполиция

Три человека были травмированы в Марганце. Среди них — четырехлетняя девочка. Все находятся на амбулаторном лечении. Поврежден микроавтобус.

В Никополе шестеро пострадавших. Все они работники полиции, которые были на службе, когда произошла вражеская атака. 43-летний полицейский, который находился за рулем авто, госпитализирован в тяжелом состоянии. В результате этого же взрыва акубаротравмы получил еще один полицейский.

Відео дня

Повреждены служебные машины полиции и спасателей.

Фото: Нацполиция

Последствия обстрела Днепропетровщины Фото: Нацполиция

В Никопольском районном управлении полиции рассказали подробности: пострадали пятеро полицейских и гражданская работница. После атаки на авто, российские войска продолжили атаковать здание Никопольского районного управления полиции беспилотниками. В результате ударов травмировался 38-летний полицейский, еще трое правоохранителей получили акубаротравмы. Всем пострадавшим оказывается необходимая медицинская и психологическая помощь.

"Из-за вражеских атак повреждено административное здание полиции, имущество внутри и несколько автомобилей. Две служебные машины полиции полностью уничтожены. Также поврежден автомобиль спасателей, которые прибыли на вызов для эвакуации пострадавших", — рассказали правоохранители.

Маленькая девочка в Марганце получила акубаротравму, когда была в авто вместе с 31-летней матерью. У женщины — осколочные ранения.

"Около 11.30 враг попал беспилотником по дороге в г. Марганец. Вблизи находились транспортные средства и люди... Мама с ребенком находились на момент взрыва в автомобиле. Акубаротравму получил и местный житель, который находился у дороги", — рассказали правоохранители.

Напомним, в ночь на 10 марта россияне атаковали Харьков дроном со шрапнелью.

Тем временем РФ продолжает масштабировать производство ударных БпЛА, которыми терроризирует Украину. Ударные беспилотники-камикадзе типа "Шахед" уже собирают на трех локациях — в Ижевске, Алабуге и еще одном месте, которое уточняется (предположительно, в Москве).