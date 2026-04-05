Сбрасывают листовки: РФ запугивает Никополь форсированием Днепра и обстрелами, в ЦПД и горсовете отреагировали

Российские военные начали сбрасывать листовки с угрозами форсировать Днепр вблизи Никополя и атаковали гражданских с их автотранспортом. В Центре противодействия дезинформации (ЦПД) и городском совете говорят о попытке ВС РФ психологического давления и террора местных.

Утром 5 апреля местные жители заметили листовки, в которых ВС РФ говорили об осуществлении форсирования Днепра вблизи города в течение следующих недель. Об этом сообщают местные СМИ.

"Сегодня утром с российского беспилотника была сброшена очередная партия листовок на Никополь. На этот раз они уже делают "серьезные заявления": обещают через две недели форсировать Днепр и "освободить" нас от нацистов. Очень "беспокоятся" о мирном населении: предлагают запастись продуктами и сидеть в укрытиях, ждать "освобождения", — говорится в тексте.

Журналисты указывают, что россияне угрожают сделать каждый гражданский автомобиль их "законной" целью. Медийщики намекают на попытку нагнетать панику из-за заранее анонсированной операции, ведь о настоящих операциях не сообщают таким образом, а потому советуют всем местным быть осторожными.

Реакция городского совета Никополя и ЦПД

Руководитель ЦПД Андрей Коваленко отмечает, что россияне пытаются "сеять страх", анонсируя атаки по гражданским жителям Никополя, а также демонстрируя колонны техники на Запорожском направлении. В то же время ВС РФ планируют осуществлять террор местных с помощью FPV-дронов, нанося удары по мирным людям и транспорту.

"Ключевая цель — сеять страх, как и в любом подобном случае. Мы помним, чем завершались их попытки отправлять оккупантов на катерах в направлении Херсона — быстро кормили рыб. Россияне фактически анонсируют террор гражданских — их пилоты FPV регулярно атакуют мирных людей и транспорт. Поэтому очень важно ориентироваться на сообщения местных властей и военных относительно ситуации с безопасностью", — указывает руководитель ЦПД.

По его словам, россияне масштабируют угрозы и страшилки, потому что враг имеет планы на весенне-летнюю кампанию на фронте, которые уже были сорваны Силами Обороны. Господин Коваленко констатирует, что тактика врага продолжать войны "не меняется".

С мнением чиновника согласен глава Никопольской районной военной администрации Иван Базилюк. В своем Facebook чиновник отмечает, что РФ продолжает информационные провокации через листовки с "откровенными угрозами и лживыми заявлениями".

"Что в них пишут? Пугают "уничтожением гражданской техники" — фактически пытаясь оправдать собственные преступления против мирного населения. Призывают ждать "прихода освободителей" — в очередной раз продвигая свои пропагандистские нарративы. Распространяют выдумки о якобы "наступлении" и пытаются дезориентировать население", — указывает Базилюк.

Он указывает, что такие заявления россиян выглядит как попытка "запугать и заставить людей паниковать", а также потерять доверие к текущей ситуации в городе. Он советует не доверять провокациям, не распространять содержание листовок и сообщать правоохранителям об их присутствии при обнаружении враждебных пропагандистских материалов.

"Доверяйте только официальной информации. Мы видим правду каждый день — и она не имеет ничего общего с тем, что пишет враг", — резюмирует политик.

Ранее Фокус сообщал об обстреле ТЦ в Никополе. По данным Главного управления ГСЧС в Днепропетровской области, в результате российского обстрела в Никополе также загорелся жилой дом.

Впоследствии стало известно, что ВС РФ обстреляли город. В результате российской атаки были ранены правоохранители и гражданские жители, в том числе маленькая девочка.