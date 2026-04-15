Підбурюють населення: РФ з дронів скидає листівки у Сумах (фото)
15 квітня у Сумах тривала незвична активність ворожих безпілотників.
Місцеві мешканці помітили, як РФ з "Шахедів" розкидає над містом невідомі листівки. Про це повідомляє журналіст Андрій Цаплієнко у своєму Телеграм-каналі.
У мережі також очевидці публікують кадри з роздрукованими матеріалами, що з’являються у різних районах обласного центру після прольоту ворожих дронів.
На одній із листівок з фотографією президента України Володимира Зеленського є напис: "Ти вибрав їх на п'ять років, а вони вирішили лишитися назавжди".
На іншій, де зображено Майдан незалежності, ворог закликає до жителів до протестів: "Поверни собі право вибору".
Нагадаємо, що РФ залякує Нікополь форсуванням Дніпра та обстрілами. Російські військові почали скидувати листівки з погрозами форсувати Дніпро поблизу Нікополя та атакували цивільних з їх автотранспортом. В Центрі протидії дезінформації (ЦПД) та міській раді говорять про спробу ЗС РФ психологічного тиску та терору місцевих.
Зранку 5 квітня місцеві мешканці помітили листівки, в яких ЗС РФ говорили про здійснення форсування Дніпра поблизу міста протягом наступних тижнів.
А 10 квітня росіяни вдарили БпЛА по багатоповерхівці у Сумах. На місці здійнялася пожежа. Внаслідок обстрілу у Сумах є постраждалі, серед яких — діти. Про удар по місту повідомив голова Сумської обласної військової адміністрації Олег Григоров.