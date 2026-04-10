Могли застосувати нову тактику: росіяни вдарили БпЛА по багатоповерхівці у Сумах, серед постраждалих — діти (фото)

Пізно ввечері 10 квітня росіяни атакували Суми ударним безпілотником, прицільно влучивши по житловому багатоповерховому будинку. На місці здійнялася пожежа.

Внаслідок обстрілу у Сумах є постраждалі, серед яких — діти. Про удар по місту повідомив голова Сумської обласної військової адміністрації Олег Григоров.

"Суми. РФ вчергове вдарила безпілотником по житловому будинку. Прицільний удар по цивільній інфраструктурі", — зазначив посадовець.

Кореспондент "Суспільного" з місця удару повідомив, що є постраждалі.

Голова Сумської міської військової адміністрації Сергій Кривошеєнко уточнив, що влучання сталося у центральній частині міста. Ворожий дрон влетів у нижній поверх багатоповерхівки.

"Є потерпілі, в тому числі й діти. Травмованим надається медична допомога", — зазначив Кривошеєнко.

Оперативні служби заблокували територію, де сталася атака. Наразі триває евакуація мешканців, кількість постраждалих уточнюється, розповіли у МВА.

Моніторингові канали пишуть, що ворог застосував для удару по Сумах нову тактику атаки. Дрон над містом кружляв високо по колу деякий час, однак з кожним колом висота його польоту знижувалася.

"Перед заходом на ціль, тобто на останньому колі, ймовірно, вимикається двигун, більш за все, планерує, наближаючись до цілі беззвучно", — повідомляють аналітики.

Виявити наближення дрона у такому випадку дуже складно, наголошують експерти.

Нагадаємо, внаслідок атаки росіян на Одещину 10 квітня пошкоджень зазнав резервуар у порту, через що витекла олія.

Також у ніч на 10 квітня росіяни атакували дронами Конотоп: влада заявила про удар по багатоповерхівці і адміністративній будівлі.