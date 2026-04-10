Витекла олія: на Одещині через атаку дронів пошкоджено резервуар у порту, — ОВА

Російські окупанти вранці 10 квітня атакували ударними безпілотниками портову інфраструктуру Одеської області.

На території одного з портів регіону внаслідок атаки росіян уражено резервуар, що призвело до витоку олії. Про це повідомив очільник Одеської обласної військової адміністрації Олег Кіпер.

За його словами, пожежі на місці не сталося.

"Зранку на території одного з портів зафіксовано ураження резервуару. Стався витік олії без подальшого загорання. На щастя, постраждалих немає", — написав Кіпер у своєму Telegram-каналі.

Наразі на місці атаки РФ триває ліквідація наслідків.

Також очільник області повідомив, що вночі 10 квітня Одещина вкотре зазнала масованої атаки російських ворожих БпЛА по енергетичній та портовій інфраструктурі.

За його словами, атаки призвели до порушень в електропостачанні. Також пошкоджено порожні резервуари та обладнання порту.

"На щастя, обійшлося без постраждалих. Пожежі, що виникли, локалізовано. На місцях працюють усі екстрені служби. Триває фіксація наслідків та їх ліквідація", — повідомив він.

Нагадаємо, що під ранок 10 квітня росіяни атакували ударними безпілотниками Конотоп на Сумщині, внаслідок чого зафіксовані "прильоти" у центрі міста. Через російську атаку здійнялася пожежа в адміністративній будівлі, а також постраждав п'ятиповерховий житловий будинок у центральній частині міста. Про це повідомив мер Конотопа Артем Семеніхін.

Також 9 квітня росіяни вдарили 8 разів КАБами упродовж 20 хвилин по селищу у Запорізькій області: вулиця перетворилася на руїни.