"Горять квартири": росіяни атакували дронами Конотоп, у місті здійнялися пожежі (фото)

Під ранок 10 квітня росіяни атакували ударними безпілотниками Конотоп на Сумщині, внаслідок чого зафіксовані "прильоти" у центрі міста.

Через російську атаку здійнялася пожежа в адміністративній будівлі, а також постраждав п'ятиповерховий житловий будинок у центральній частині міста. Про це повідомив мер Конотопа Артем Семеніхін у своєму Telegram-каналі.

"Приліт" в житловий будинок, пʼятиповерхівку, в центрі!", — писав посадовець.

Згодом Семеніхін додав, що внаслідок атаки горять квартири, а також автомобілі. Центр міста охопили пожежі, судячи з кадрів, які оприлюднив мер.

Через деякий час стало відомо, що внаслідок атаки було перебито газові мережі в одному з центральних кварталів міста. Кілька житлових багатоповерхівок опинилися без газу.

Станом на 05:50 годину пожежі у Конотопі було ліквідовано. Щонайменше 3 автомобілі знищив вогонь, що охопив їх після атаки росіян. Інформації щодо постраждалих чи жертв внаслідок російського обстрілу не надходило.

Конотоп після атаки безпілотників 10 квітня

На ранок оперативні служби продовжили роботу над ліквідацією наслідків атаки. Людей відсилають з пошкодженого та знищеного житла.

Нагадаємо, 9 квітня росіяни вдарили 8 разів КАБами упродовж 20 хвилин по селищу у Запорізькій області: вулиця перетворилася на руїни.

Також 9 квітня військовий кореспондент Андрій Цаплієнко повідомив, що росіяни почали атакувати Україну новими безпілотниками "Герань-5", які набагато швидші, ніж "Шахеди", і нагадують зменшені крилаті ракети.