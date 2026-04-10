"Горят квартиры": россияне атаковали дронами Конотоп, в городе начались пожары (фото)

Под утро 10 апреля россияне атаковали ударными беспилотниками Конотоп в Сумской области, в результате чего зафиксированы "прилеты" в центре города.

Из-за российской атаки поднялся пожар в административном здании, а также пострадал пятиэтажный жилой дом в центральной части города. Об этом сообщил мэр Конотопа Артем Семенихин в своем Telegram-канале.

"Прилет" в жилой дом, пятиэтажку, в центре!", — писал чиновник.

Впоследствии Семенихин добавил, что в результате атаки горят квартиры, а также автомобили. Центр города охватили пожары, судя по кадрам, которые обнародовал мэр.

Через некоторое время стало известно, что в результате атаки были перебиты газовые сети в одном из центральных кварталов города. Несколько жилых многоэтажек оказались без газа.

По состоянию на 05:50 часов пожар в Конотопе был ликвидирован. По меньшей мере 3 автомобиля уничтожил огонь, охвативший их после атаки россиян. Информации о пострадавших или жертвах в результате российского обстрела не поступало.

Конотоп после атаки беспилотников 10 апреля

На утро оперативные службы продолжили работу над ликвидацией последствий атаки. Людей отсылают из поврежденного и уничтоженного жилья.

Напомним, 9 апреля россияне ударили 8 раз КАБами в течение 20 минут по поселку в Запорожской области: улица превратилась в руины.

Также 9 апреля военный корреспондент Андрей Цаплиенко сообщил, что россияне начали атаковать Украину новыми беспилотниками "Герань-5", которые гораздо быстрее, чем "Шахеды", и напоминают уменьшенные крылатые ракеты.