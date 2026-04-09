РФ превратила улицу в руины: по поселку на Запорожье за 20 минут 8 раз ударили КАБами (видео)

Российская армия обстреляла Запорожский район. Враг ударил прямо по жилым домам, пострадали люди.

Утром 9 апреля россияне ударили по поселку Балабино, что в 15 км от Запорожья. Оккупанты нанесли по меньшей мере восемь ударов. Повреждены частные дома, некоторые — полностью разрушены. Об этом заявил глава Запорожской областной военной администрации Иван Федоров.

"Увеличивается количество пострадавших в результате утреннего удара россиян по Запорожскому району", — сообщил Иван Федоров.

По его информации, один человек погиб, а 4 местных жителей получили ранения.

Российская армия обстреляла Запорожский район и поселок Балабино

Также в ОВА сообщили, что за прошедшие сутки оккупанты нанесли 804 удара по 43 населенным пунктам Запорожской области.

По информации местного издания "5 редакция" во время обстрела Балабино произошло 8 вражеских ударов за 20 минут.

"Утром россияне снова били по Балабино. В результате обстрела разрушены десятки домов, три — уничтожены полностью",- говорится в сообщении СМИ.

В сообщении говорится, что один человек погиб, еще 7 получили ранения, среди них 8-летняя девочка. 53-летняя пострадавшая в больнице в тяжелом состоянии. За ее жизнь борются медики.

Также оккупанты сильно разбили местную школу. В здание повылетали окна и двери, подверглись разрушениям фасад и помещения лицея. Но, образовательный процесс в подземной школе продолжается, сообщает "Суспільне".

"У нас в здании только администрация и пищеблок работает, потому что у нас кухня сама готовит еду и относим туда в подземную школу. Восстановление обязательно будет, но только после стабилизации ситуации", — рассказала директор образовательного учреждения Жанна Винниченко.

Напомним, что Россия начала использовать новые управляемые реактивные дроны "Герань-5". В частности, они гораздо быстрее "Шахеды" и больше напоминают мини-крылатые ракеты. Об этом на своей странице в Telegram сообщил украинский военный корреспондент Андрей Цаплиенко.

Также российские военные прицельно бьют по украинским мобильным огневым группам. Для этого враг использует управляемые "Шахеды". об этом предупредил советник министра обороны Сергей "Флеш" Бескрестнов.