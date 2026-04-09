РФ перетворила вулицю на руїни: по селищу на Запоріжжі за 20 хвилин 8 разів вдарили КАБами (відео)

Російська армія обстріляла Запорізький район. Ворог вдарив просто по житлових будинках, постраждали люди.

Зранку 9 квітня росіяни вдарили по селищу Балабине, що за 15 км від Запоріжжя. Окупанти завдали щонайменше вісім ударів. Пошкоджено приватні будинки, деякі — повністю зруйновано. Про це заявив очільник Запорізької обласної військової адміністрації Іван Федоров.

"Збільшується кількість постраждалих внаслідок ранкового удару росіян по Запорізькому району", — повідомив Іван Федоров.

За його інформацією, одна людина загинула, а 4 місцевих мешканців отримали поранення.

Російська армія обстріляла Запорізький район та селище Балабине

Також в ОВА повідомили, що впродовж минулої доби окупанти завдали 804 удари по 43 населених пунктах Запорізької області.

За інформацією місцевого видання "5 редакція" під час обстрілу Балабиного сталося 8 ворожих ударів за 20 хвилин.

"Вранці росіяни знову били по Балабиному. Внаслідок обстрілу зруйновані десятки будинків, три — знищені вщент",- йдеться у повідомленні ЗМІ.

У повідомленні йдеться, що одна людина загинула, ще 7 дістали поранень, серед них 8-річна дівчинка. 53-річна постраждала у лікарні у важкому стані. За її життя борються медики.

Обстріл Балабиного на Запоріжжі

Також окупанти сильно розбили місцеву школу. У будівля повилітали вікна та двері, зазнали руйнувань фасад і приміщення ліцею. Але, освітній процес у підземній школі продовжується, повідомляє "Суспільне".

"У нас у будівлі тільки адміністрація та харчоблок працює, бо в нас кухня сама готує їжу та відносимо туди до підземної школи. Відновлення обов'язково буде, але лише після стабілізації ситуації", — розповіла директорка освітнього закладу Жанна Вінніченко.

Нагадаємо, що Росія почала використовувати нові керовані реактивні дрони "Герань-5". Зокрема, вони набагато швидші за "Шахеди" і більше нагадують міні-крилаті ракети. Про це на своїй сторінці в Telegram повідомив український військовий кореспондент Андрій Цаплієнко.

Також російські військові прицільно б'ють по українським мобільним вогневим групам. Для цього ворог використовує керовані "Шахеди". ро це попередив радник міністра оборони Сергій "Флеш" Бескрестнов.