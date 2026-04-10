Вытекло масло: в Одесской области из-за атаки дронов поврежден резервуар в порту, — ОВА

Российские оккупанты утром 10 апреля атаковали ударными беспилотниками портовую инфраструктуру Одесской области.

На территории одного из портов региона в результате атаки россиян поражен резервуар, что привело к утечке масла. Об этом сообщил глава Одесской областной военной администрации Олег Кипер.

По его словам, пожара на месте не произошло.

"Утром на территории одного из портов зафиксировано поражение резервуара. Произошла утечка масла без последующего возгорания. К счастью, пострадавших нет", — написал Кипер в своем Telegram-канале.

Сейчас на месте атаки РФ продолжается ликвидация последствий.

Также глава области сообщил, что ночью 10 апреля Одесская область в очередной раз подверглась массированной атаке российских вражеских БпЛА по энергетической и портовой инфраструктуре.

Відео дня

По его словам, атаки привели к нарушениям в электроснабжении. Также повреждены пустые резервуары и оборудование порта.

"К счастью, обошлось без пострадавших. Возникшие пожары локализованы. На местах работают все экстренные службы. Продолжается фиксация последствий и их ликвидация", — сообщил он.

Напомним, что под утро 10 апреля россияне атаковали ударными беспилотниками Конотоп Сумской области, в результате чего зафиксированы "прилеты" в центре города. Из-за российской атаки поднялся пожар в административном здании, а также пострадал пятиэтажный жилой дом в центральной части города. Об этом сообщил мэр Конотопа Артем Семенихин.

Также 9 апреля россияне ударили 8 раз КАБами в течение 20 минут по поселку в Запорожской области: улица превратилась в руины.