Могли применить новую тактику: россияне ударили БпЛА по многоэтажке в Сумах, среди пострадавших — дети (фото)

Поздно вечером 10 апреля россияне атаковали Сумы ударным беспилотником, прицельно попав по жилому многоэтажному дому. На месте поднялся пожар.

В результате обстрела в Сумах есть пострадавшие, среди которых — дети. Об ударе по городу сообщил председатель Сумской областной военной администрации Олег Григоров.

"Сумы. РФ в очередной раз ударила беспилотником по жилому дому. Прицельный удар по гражданской инфраструктуре", — отметил чиновник.

Корреспондент "Суспільного" с места удара сообщил, что есть пострадавшие.

Председатель Сумской городской военной администрации Сергей Кривошеенко уточнил, что попадание произошло в центральной части города. Вражеский дрон влетел в нижний этаж многоэтажки.

"Есть пострадавшие, в том числе и дети. Травмированным оказывается медицинская помощь", — отметил Кривошеенко.

Оперативные службы заблокировали территорию, где произошла атака. Сейчас продолжается эвакуация жителей, количество пострадавших уточняется, рассказали в МВА.

Мониторинговые каналы пишут, что враг применил для удара по Сумах новую тактику атаки. Дрон над городом кружил высоко по кругу некоторое время, однако с каждым кругом высота его полета снижалась.

"Перед заходом на цель, то есть на последнем круге, вероятно, выключается двигатель, более всего, планирует, приближаясь к цели беззвучно", — сообщают аналитики.

Обнаружить приближение дрона в таком случае очень сложно, отмечают эксперты.

Напомним, в результате атаки россиян в Одесской области 10 апреля повреждения получил резервуар в порту, из-за чего вытекло масло.

Также в ночь на 10 апреля россияне атаковали дронами Конотоп: власти заявили об ударе по многоэтажке и административному зданию.