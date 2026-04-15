Подстрекают население: РФ с дронов сбрасывает листовки в Сумах (фото)
15 апреля в Сумах продолжалась необычная активность вражеских беспилотников.
Местные жители заметили, как РФ из "Шахедов" разбрасывает над городом неизвестные листовки. Об этом сообщает журналист Андрей Цаплиенко в своем Телеграмм-канале.
В сети также очевидцы публикуют кадры с распечатанными материалами, которые появляются в разных районах областного центра после пролета вражеских дронов.
На одной из открыток с фотографией президента Украины Владимира Зеленского есть надпись: "Ты выбрал их на пять лет, а они решили остаться навсегда".
На другой, где изображен Майдан независимости, враг призывает жителей к протестам: "Верни себе право выбора".
Напомним, что РФ запугивает Никополь форсированием Днепра и обстрелами. Российские военные начали сбрасывать листовки с угрозами форсировать Днепр вблизи Никополя и атаковали гражданских с их автотранспортом. В Центре противодействия дезинформации (ЦПД) и городском совете говорят о попытке ВС РФ психологического давления и террора местных.
Утром 5 апреля местные жители заметили листовки, в которых ВС РФ говорили об осуществлении форсирования Днепра вблизи города в течение следующих недель.
А 10 апреля россияне ударили БпЛА по многоэтажке в Сумах. На месте поднялся пожар. В результате обстрела в Сумах есть пострадавшие, среди которых — дети. Об ударе по городу сообщил председатель Сумской областной военной администрации Олег Григоров.