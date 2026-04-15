Подстрекают население: РФ с дронов сбрасывает листовки в Сумах (фото)

15 апреля в Сумах продолжалась необычная активность вражеских беспилотников.

Местные жители заметили, как РФ из "Шахедов" разбрасывает над городом неизвестные листовки. Об этом сообщает журналист Андрей Цаплиенко в своем Телеграмм-канале.

В сети также очевидцы публикуют кадры с распечатанными материалами, которые появляются в разных районах областного центра после пролета вражеских дронов.

РФ разбрасывает в Сумах листовки. Фото: Соцсети

На одной из открыток с фотографией президента Украины Владимира Зеленского есть надпись: "Ты выбрал их на пять лет, а они решили остаться навсегда".

На другой, где изображен Майдан независимости, враг призывает жителей к протестам: "Верни себе право выбора".

Напомним, что РФ запугивает Никополь форсированием Днепра и обстрелами. Российские военные начали сбрасывать листовки с угрозами форсировать Днепр вблизи Никополя и атаковали гражданских с их автотранспортом. В Центре противодействия дезинформации (ЦПД) и городском совете говорят о попытке ВС РФ психологического давления и террора местных.

Утром 5 апреля местные жители заметили листовки, в которых ВС РФ говорили об осуществлении форсирования Днепра вблизи города в течение следующих недель.

А 10 апреля россияне ударили БпЛА по многоэтажке в Сумах. На месте поднялся пожар. В результате обстрела в Сумах есть пострадавшие, среди которых — дети. Об ударе по городу сообщил председатель Сумской областной военной администрации Олег Григоров.