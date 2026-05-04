РФ ударила баллистикой по Мерефе: количество погибших возросло, кадры последствий

Мерефа в Харьковской облатси приходит в себя после утреннего ракетного удара 4 мая.

Российские оккупанты около 09:35 нанесли по городу удар, предварительно, баллистической ракетой типа "Искандер", сообщили в Офисе генерального прокурора. Зафиксировано попадание в дорожное покрытие.

В результате атаки уже известно о пяти погибших: трех женщинах и двух мужчинах. Самой старшей жертве — 74 года. 19 человек получили ранения разной степени тяжести и острую реакцию на стресс. Четверо раненых госпитализированы в тяжелом состоянии.

На месте происшествия работают все профильные службы. Правоохранители начали досудебное расследование по факту совершения военного преступления, повлекшего гибель людей (ч. 2 ст. 438 УК Украины).

По информации Олега Синегубова, главы харьковской областной военной администрации, повреждены не менее 10 домов, четыре магазина, станция техобслуживания, административное здание, два автомобиля, заведение общественного питания. На месте идет ликвидация последствий.

Харьковские спасатели опубликовали кадры последствий прилета. Сотрудники ГСЧС оперативно ликвидировали две очаги пожара. Вместе с ними на местах ударов

работали саперы Службы и офицеры общины.

Ранее сообщалось о четырех погибших в результате удара.

