Ориентировочно на неделю: в Херсоне из-за ситуации с безопасностью не будут ходить троллейбусы

В Херсоне временно не будет курсировать электротранспорт. Ограничения связаны с ухудшением ситуации с безопасностью в районе расположения троллейбусов.

Перевозки троллейбусами приостановлены ориентировочно на неделю — с сегодняшнего дня до 10 мая, сообщил начальник Херсонской городской военной администрации Ярослав Шанько.

Жителей города призывают учитывать эти изменения при планировании передвижения по Херсону.

Также глава МВА сообщил, что россияне заминировали противопехотными минами типа "Пряник", или "Плюшка" несколько локаций в городе, в частности в Корабельном районе: на улице Островской вблизи перекрестка с Судозаводской и на улице Патона в районе перекрестка с проездом Береговым и вблизи гимназии №3.

Также он напомнил, что россияне продолжают терроризировать жителей Херсона и области. За прошедшие сутки войска РФ обстреляли более 50 населенных пунктов правобережья Херсонской области. В результате этих атак 1 человек погиб, еще 12 — получили ранения, среди них — девочка 13 лет.

