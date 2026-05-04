Орієнтовно на тиждень: в Херсоні через безпекову ситуацію не ходитимуть тролейбуси

У Херсоні тимчасово не курсуватиме електротранспорт. Обмеження пов’язані з погіршенням безпекової ситуації в районі розташування тролейбусів.

Перевезення тролейбусами призупинені орієнтовно на тиждень — від сьогодні до 10 травня, повідомив начальник Херсонської міської військової адміністрації Ярослав Шанько.

Мешканців міста закликають враховувати ці зміни під час планування пересування Херсоном.

Також голова МВА повідомив, що росіяни замінували протипіхотними мінами типу "Пряник", або "Плюшка" кілька локацій у місті, зокрема в Корабельному районі: на вулиці Острівській поблизу перехрестя із Суднозаводською та на вулиці Патона в районі перехрестя з проїздом Береговим та поблизу гімназії №3.

Також він нагадав, що росіяни продовжують тероризувати мешканців Херсона та області. Минулої доби війська РФ обстріляли понад 50 населених пунктів правобережжя Херсонської області. Унаслідок цих атак 1 людина загинула, ще 12 — дістали поранення, серед них — дівчинка 13 років.

