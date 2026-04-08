Предмет, замотаний у ганчірку: у Херсоні виявили новий тип небезпечних боєприпасів (фото)

У Херсоні зафіксували новий тип вибухонебезпечного предмета, що має електронне управління та комбіновану дію.

Здалеку він схожий на предмет, замотаний у ганчірку, повідомив начальник Херсонської міської військової адміністрації Ярослав Шанько.

Цю міну ворог може використовувати як для ураження людей, так і техніки. Фахівці вивчають характеристики вибухівки, зокрема час її самоліквідації.

Фото: Telegram / Ярослав Шанько

Мешканців Херсона просять не наближатися до підозрілих предметів ближче ніж на 30 метрів, не чіпати їх і не переміщувати.

Крім того, окупанти почали мінувати Херсон протипіхотними мінами типу "Пряник". Вони вдвічі менші, ніж "Лепесток". Її діаметр — 5-6 см, і вона нагадує шайбу або кришку, її важко помітити на дорозі чи траві.

Протипіхотна міна "Пряник"

Незважаючи на розміри, ці міни більш потужні. 30 грам пластиду, які містяться в них, цілком достатньо, щоб людина позбулася ступні.

Особливо висока ймовірність наступити на таку міну в Корабельному районі міста. Сьогодні вранці 58-річний чоловік позбувся ступні, підірвавшись на російській міні. Постраждалого госпіталізували.

Нагадаємо, росіяни розкидають "Пряники" з безпілотників.

Також повідомлялося, як Росія дистанційно мінує українські міста "Шахедами". Блогер Владислав Смирнов попереджає, що РФ почала активніше використовувати "Шахеди" для мінування тилових територій України.