Предмет, замотанный в тряпку: в Херсоне обнаружили новый тип опасных боеприпасов (фото)
В Херсоне зафиксировали новый тип взрывоопасного предмета, обладающего электронным управлением и комбинированным действием.
Издалека он похож на предмет, замотанный в тряпку, сообщил начальник Херсонской городской военной администрации Ярослав Шанько.
Эту мину враг может использовать как для поражения людей, так и техники. Специалисты изучают характеристики взрывчатки, в частности время ее самоликвидации.
Жителей Херсона просят не приближаться к подозрительным предметам ближе чем на 30 метров, не трогать их и не перемещать.
Кроме того, оккупанты начали минировать Херсон противопехотными минами типа "Пряник". Они в два раза меньше, чем "Лепесток". Ее диаметр — 5-6 см, и она напоминает шайбу или крышку, ее трудно заметить на дороге или траве.
Несмотря на размеры, эти мины более мощные. 30 грамм пластида, которые содержаться в них, вполне достаточно, чтобы человек лишился ступни.
Особенно высока вероятность наступить на такую мину в Корабельном районе города. Сегодня утром 58-летний мужчина лишился ступни, подорвавшись на российской мине. Пострадавшего госпитализировали.
Напомним, россияне разбрасывают "Пряники" с беспилотников.
Также сообщалось, как Россия дистанционно минирует украинские города "Шахедами". Блогер Владислав Смирнов предупреждает, что РФ начала активнее использовать "Шахеды" для минирования тыловых территорий Украины.