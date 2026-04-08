Предмет, замотанный в тряпку: в Херсоне обнаружили новый тип опасных боеприпасов (фото)

В Херсоне зафиксировали новый тип взрывоопасного предмета, обладающего электронным управлением и комбинированным действием.

Издалека он похож на предмет, замотанный в тряпку, сообщил начальник Херсонской городской военной администрации Ярослав Шанько.

Эту мину враг может использовать как для поражения людей, так и техники. Специалисты изучают характеристики взрывчатки, в частности время ее самоликвидации.

Фото: Telegram / Ярослав Шанько

Жителей Херсона просят не приближаться к подозрительным предметам ближе чем на 30 метров, не трогать их и не перемещать.

Кроме того, оккупанты начали минировать Херсон противопехотными минами типа "Пряник". Они в два раза меньше, чем "Лепесток". Ее диаметр — 5-6 см, и она напоминает шайбу или крышку, ее трудно заметить на дороге или траве.

Відео дня

Противопехотная мина "Пряник"

Несмотря на размеры, эти мины более мощные. 30 грамм пластида, которые содержаться в них, вполне достаточно, чтобы человек лишился ступни.

Особенно высока вероятность наступить на такую мину в Корабельном районе города. Сегодня утром 58-летний мужчина лишился ступни, подорвавшись на российской мине. Пострадавшего госпитализировали.

Напомним, россияне разбрасывают "Пряники" с беспилотников.

Также сообщалось, как Россия дистанционно минирует украинские города "Шахедами". Блогер Владислав Смирнов предупреждает, что РФ начала активнее использовать "Шахеды" для минирования тыловых территорий Украины.