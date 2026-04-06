Может оторвать стопу: россияне начали сбрасывать с беспилотников новые мины

Российские оккупанты начали использовать беспилотники для сброса новой мины "Пряник". Такие боеприпасы представляют угрозы для гражданских в тылу, ведь они малозаметны.

Чаще россияне разбрасывают ее в лесистой или травянистой местности и на полях. Об этом сообщил мониторинговый канал "еРадар | Воздушная тревога | Ракетная опасность".

Главная опасность мины заключается в ее незаметности: "Пряник" вдвое меньше известной мины "Лепесток", которая размером с пачку сигарет. Зато новый боеприпас имеет размер всего 5-6 см, и около 30 грамм пластида, чего достаточно, чтобы оторвать человеку стопу, объясняют авторы канала.

Новая мина "Пряник" Фото: єРадар/Telegram

"Сама мина — малозаметная и имеет принцип нажимного действия. В основном разбрасывают ее в лесистой или травянистой местности и на полях. Такие случаи уже зафиксированы в Сумской, Херсонской, Запорожской и Николаевской областях", — отмечают там.

Как определить мину "Пряник"

В Никопольской РГА предупредили об угрозе применения россиянами противопехотных мин дистанционного минирования "Пряник". Там объяснили, что необходимо знать этот тип боеприпаса:

Внешний вид: небольшой пластиковый предмет (похожий на шайбу или крышку) диаметром около 5-6 см

Маскировка: благодаря цвету и материалу легко сливается с землей, травой или мусором;

Принцип действия: срабатывает при малейшем нажатии — достаточно просто наступить;

Распространение: может сбрасываться с дронов на дороги, дворы, поля, обочины;

Из-за небольших размеров и пластикового корпуса такие мины трудно обнаружить даже специальными средствами.

Там призвали не касаться предметов в случае обнаружения, а сообщать ГСЧС. Также в РГА отметили важность донести эту информацию до детей.

Памятка по мине "Пряник" Фото: Telegram

Ранее Фокус сообщал о том, как Россия дистанционно минирует украинские города "Шахедами". Блогер Владислав Смирнов предупреждает, что РФ начала активнее использовать "Шахэды" для минирования тыловых территорий Украины.

Впоследствии стало известно о российской тактике сброса мин с "Шахедов". По словам советника министра обороны Сергея "Флеша" Бескрестнова, с одного ударного БПЛА оккупанты сбрасывают до восьми мин, поэтому советует гражданским не приближаться к найденным объектам.

Позже "Флеш" предупредил, что российские военные активно прибегают к минированию прифронтовых территорий на 10-20 километров. Он призывает местных жителей вблизи линии фронта проявлять бдительность и осторожность.