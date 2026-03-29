РФ сбрасывает с "Шахедов" до 8 мин: "Флеш" предупредил украинцев об угрозе (фото, видео)

Советник министра обороны Украины Сергей "Флеш" Бескрестнов заявил, что российские войска сбрасывают мины с части запущенных "Шахедов". Военный категорически советует быть внимательными и не приближаться к таким объектам.

"Флеш" просит украинских родителей сообщили своим детям об опасных предметах, которые сбрасывают россияне с ударных беспилотников. Об этом он написал в своем Telegram-канале.

"Ежедневно с части "Шахедов" сбрасывают мины. По 8 штук с одного "Шахеда". Мины размещены в круглых контейнерах под крыльями", — написал военный.

В своей заметке военный показал на видео факт сброса соответствующих мин в 50 километрах от границы. "Флеш" добавляет, что после схода снега сейчас эти средства поражения "будут хорошо видны на земле".

"Категорически запрещено приближаться к ним пешком или на автомобиле. Как всегда, прошу обязательно рассказать об этом детям", — заключает советник Минобороны.

Ранее сообщалось, как Россия дистанционно минирует украинские города "Шахедами". Блогер Владислав Смирнов предупреждает, что РФ начала активнее использовать "шахэды" для минирования тыловых территорий Украины.

Впоследствии стало известно, что ВС РФ применяют новую тактику минирования. Чтобы поразить как можно больше не только военных, но и гражданского населения, российские оккупанты во время дистанционного минирования прибегли к новой хитрости.