РФ скидає з "Шахедів" до 8 мін: "Флеш" попередив українців про загрозу (фото, відео)

Радник міністра оборони України Сергій "Флеш" Бескрестнов заявив, що російські війська скидують міни з частини запущених "Шахедів". Військовий категорично радить бути уважними та не наближатися до таких об'єктів.

"Флеш" просить українських батьків повідомили своїм дітям про небезпечні предмети, які скидують росіяни з ударних безпілотників. Про це він написав у своєму Telegram-каналі.

"Щодня з частини "Шахедів" скидають міни. По 8 штук з одного "Шахеда". Міни розміщені в круглих контейнерах під крилами", — написав військовий.

У своєму дописі військовий показав на відео факт скидання відповідних мін за 50 кілометрів від кордону. "Флеш" додає, що після сходження снігу наразі ці засоби ураження "будуть добре видні на землі".

"Категорично заборонено наближатися до них пішки чи на автомобілі. Як завжди, прошу обов’язково розповісти про це дітям", — підсумовує радник Міноборони.

