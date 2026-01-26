ЗС РФ застосовують нову тактику мінування: спрацьовує навіть при наближенні

Аби вразити якомога більше не тільки військових, а й цивільного населення, російські окупанти під час дистанційного мінування вдалися до нової хитрості.

ЗС РФ скидають із безпілотників вибухові пристрої в невеликих світлих мішках, які можуть спрацьовувати від натискання або наближення, повідомив голова Сумської обласної військової адміністрації Олег Григоров.

"Через зафіксовані випадки такого мінування на прилеглих до Сумщини територіях закликаю мешканців області бути особливо уважними під час пересування дорогами, зокрема поблизу прикордонних населених пунктів", — написав він у соцмережах.

Чиновник попросив людей не підходити до підозрілих предметів, а в разі їх виявлення одразу повідомляти в поліцію.

Раніше блогер Владислав Смирнов уже попереджав про подібне. Він розповідав, що українські сили неодноразово фіксували, як ворожі дрони скидають міни на землі далеко від лінії фронту. Наприклад, наприкінці жовтня 2025 року на Сумщині було збито ударний дрон Shahed, під крилами якого кріпилися касети з протитанковими мінами ПТМ-3.

За його словами, стратегічно ворог прагне посіяти хаос і паралізувати нормальне життя в містах, змусивши українців постійно відчувати небезпеку. Терор проти тилу стає для РФ дешевшим замінником ракетних ударів.

Крім того, дистанційне мінування має і військово-стратегічну мету — стримувати пересування українських резервів і техніки в прифронтових районах. Розкидаючи протитанкові міни з дронів на дорогах за лінією фронту, росіяни намагаються ускладнити логістику ЗСУ, сповільнити контратаки та евакуацію поранених на оперативному рівні.

Фахівець із радіотехнологій Сергій "Флеш" Бескрестнов ще в серпні минулого року писав, що російські війська почали випробовувати спосіб дистанційного мінування за допомогою FPV-дронів. Безпілотники мають скидати протипіхотні міни "пелюстки".