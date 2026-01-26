ВС РФ применяют новую тактику минирования: срабатывает даже при приближении

Чтобы поразить как можно больше не только военных, но и гражданского населения, российские оккупанты при дистанционном минировании прибегли к новой хитрости.

ВС РФ сбрасывают с беспилотников взрывные устройства в небольших светлых мешках, которые могут срабатывать от нажатия или приближения, сообщил глава Сумской областной военной администрации Олег Григоров.

"Из-за зафиксированных случаев такого минирования на прилегающих к Сумщине территориях призываю жителей области быть особенно внимательными при передвижении по дорогам, в том числе вблизи приграничных населенных пунктов", – написал он в соцсетях.

Чиновник попросил людей не подходить к подозрительным предметам, а в случае их обнаружения сразу сообщать в полицию.

Ранее блогер Владислав Смирнов уже предупреждал о подобном. Он рассказывал, что украинские силы неоднократно фиксировали, как вражеские дроны сбрасывают мины на земле далеко от линии фронта. Например, в конце октября 2025 года на Сумщине был сбит ударный дрон Shahed, под крыльями которого крепились кассеты с противотанковыми минами ПТМ-3.

По его словам, стратегически враг стремится посеять хаос и парализовать нормальную жизнь в городах, заставив украинцев постоянно чувствовать опасность. Террор против тыла становится для РФ более дешевым заменителем ракетных ударов.

Кроме того, дистанционное минирование имеет и военно-стратегическую цель — сдерживать передвижение украинских резервов и техники в прифронтовых районах. Разбрасывая противотанковые мины с дронов на дорогах за линией фронта, россияне пытаются усложнить логистику ВСУ, замедлить контратаки и эвакуацию раненых на оперативном уровне.

Специалист по радиотехнологиям Сергей "Флэш" Бескрестнов еще в августе прошлого года писал, что российские войска начали испытывать способ дистанционного минирования с помощью FPV-дронов. Беспилотники должны сбрасывать противопехотные мины "лепестки".