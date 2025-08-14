ВС РФ начали тестировать FPV-дроны для сброса противопехотных мин "лепесток" (фото)

Российские военные прикрепляют к FPV-дронам почти два десятка противопехотных мин "лепестков", которые разбрасывают на путях пролета беспилотника. таким образом оккупанты пытаются провести дистанционное минирование территории.

Российские войска начали испытывать способ дистанционного минирования с помощью FPV-дронов. Беспилотники должны сбрасывать противопехотные мины "лепестки". Об этом рассказал украинский специалист в сфере радиотехнологий Сергей "Флеш" Бескрестнов.

"Противник тестирует FPV для сброса противопехотных мин "лепесток". Как там наш выход из конвенции против пехотных мин? Еще сколько ждать?" — написал Сергей "Флеш".

FPV-дроны РФ — БпЛА с минами-лепестками

Между тем в комментариях под сообщением "Флеша" народный депутат Марьяна Безуглая отметила, что Украина уже вышла из конвенции о запрете использования противопехотных мин.

"Уже остановили участие в Конвенции. Мы остановили в одностороннем порядке и сняли с себя все обязательства, занималась этим", — написала депутат.

Также в комментариях корреспонденты отметили, что в Украине не производят противопехотных мин "лепестков".

В то же время о том, что президент Украины Владимир Зеленский подписал указ о выходе Украины из Оттавской конвенции о запрете противопехотных мин еще 29 июня 2025 года.

Указ президента о выходе из Конвенции

В МИД Украины объяснили, что вторжение РФ поставило Украину в "неравную ситуацию", поскольку Россия не подписывала этот документ.

"С 2022 года, когда Россия начала полномасштабное вторжение на территорию нашего государства, массовое использование ею таких средств создало асимметричное преимущество для агрессора. Таким образом, Украина оказалась в неравной и несправедливой ситуации, которая ограничивает ее право на самооборону согласно статье 51 Устава ООН", — говорится в сообщении.

Отмечается, что Украина не единственная, кто оказался перед сложным выбором между выполнением обязательств по Оттавской конвенции и эффективностью защиты своей Родины от агрессора, который пренебрегает всеми международно-правовыми нормами. Вооруженная агрессия РФ против Украины уже заставила ряд государств - Латвию, Литву, Эстонию, Польшу и Финляндию — пересмотреть свою позицию и принять совместное политическое решение о выходе из Оттавской конвенции.

Оттавская конвенция

Оттавская конвенция была принята в Осло 18 сентября 1997 года и вступила в силу 1 марта 1999 года.

Им предусмотрен запрет применения, накопления запасов, производства и передачи противопехотных мин и об их уничтожении, в частности, он направлен на прекращение использования противопехотных мин как одного из средств вооруженной борьбы.

Украина подписала конвенцию в феврале 1999 года в Нью-Йорке. После распада Советского Союза Украина имела 6 млн мин типа ПФМ-1. 27 мая 2003 года в Донецкой области, в результате выполнения рамочной договоренности о ликвидации противопехотных мин в Украине, была ликвидирована последняя мина типа ПМН.

Среди членов Совета Безопасности ООН, которые не подписали Договор Китай, Россия и США. Другие страны, не присоединившиеся к этому соглашению, включают Индию, Израиль, Северную и Южную Корею.

Напомним, что ранее сообщалось, что Украине удалось наладить производство противопехотных мин ВНП-50.