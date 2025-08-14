ЗС РФ почали тестувати FPV-дрони для скидання протипіхотних мін "пелюстка" (фото)

Російські військові прикріплюють до FPV-дронів майже два десятки протипіхотних мін "пелюсток", які розкидають на шляхах прольоту безпілотника. таким чином окупанти намагаються провести дистанційне мінування території.

Related video

Російські війська почали випробовувати спосіб дистанційного мінування за допомогою FPV-дронів. Безпілотники мають скидати протипіхотні міни "пелюстки". Про це розповів український фахівець у сфері радіотехнологій Сергій "Флеш" Бескрестнов.

"Противник тестує FPV для скидання протипіхотних мін "пелюстка". Як там наш вихід з конвенції проти піхотних мін? Ще скільки чекати?" — написав Сергій "Флеш".

FPV-дрони РФ — БпЛА з мінами-пелюстками

FPV-дрони РФ — нові можливості мінування

Тим часом у коментарях під дописом "Флеша" народна депутатка Мар'яна Безугла зауважила, що Україна вже вийшла із конвенції про заборону використання протипіхотних мін.

"Вже зупинили участь в Конвенції. Ми зупинили в односторонньому порядку і зняли з себе всі зобов'язання, займалась цим", — написала депутатка.

Також в коментарях дописувачі зауважили, що в Україні не виробляють протипіхотних мін "пелюсток".

Водночас про те, що президент України Володимир Зеленський підписав указ про вихід України з Оттавської конвенції про заборону протипіхотних мін ще 29 червня 2025 року.

Указ президента про вихід із Конвенції

У МЗС України пояснили, що вторгнення РФ поставило Україну в "нерівну ситуацію", оскільки Росія не підписувала цей документ.

"З 2022 року, коли Росія розпочала повномасштабне вторгнення на територію нашої держави, масове використання нею таких засобів створило асиметричну перевагу для агресора. Таким чином, Україна опинилася в нерівній і несправедливій ситуації, яка обмежує її право на самооборону згідно зі статтею 51 Статуту ООН", — йдеться в повідомленні.

Зазначається, що Україна не єдина, хто постав перед складним вибором між виконанням зобов’язань за Оттавською конвенцією та ефективністю захисту своєї Батьківщини від агресора, який нехтує усіма міжнародно-правовими нормами. Збройна агресія РФ проти України вже змусила низку держав — Латвію, Литву, Естонію, Польщу та Фінляндію — переглянути свою позицію та ухвалити спільне політичне рішення щодо виходу з Оттавської конвенції.

Оттавська конвенція

Оттавська конвенція була ухвалена в Осло 18 вересня 1997 і набрала чинності 1 березня 1999.

Нею передбачено заборону застосування, накопичення запасів, виробництва і передачі протипіхотних мін та про їхнє знищення, зокрема, вона спрямована на припинення використання протипіхотних мін як одного із засобів збройної боротьби.

Україна підписала конвенцію у лютому 1999 року у Нью-Йорку. Після розпаду Радянського Союзу Україна мала 6 млн мін типу ПФМ-1. 27 травня 2003 року на Донеччині, у результаті виконання рамкової домовленості про ліквідацію протипіхотних мін в Україні, було ліквідовано останню міну типу ПМН.

Серед членів Ради Безпеки ООН, які не підписали Договір Китай, Росія і США. Інші країни, що не приєдналися до цієї угоди, включають Індію, Ізраїль, Північну та Південну Корею.

Нагадаємо, що раніше повідомлялося, що Україні вдалося налагодити виробництво протипіхотних мін ВНП-50.