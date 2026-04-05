Дистанционно минируют 10-20 км от фронта: "Флеш" рассказал о новой тактике россиян (фото)

Советник министра обороны Украины Сергей "Флеш" Бескрестнов сообщает, что российские военные активно прибегают к минированию прифронтовых территорий на 10-20 километров. Он призывает местных жителей вблизи линии фронта проявлять бдительность и осторожность.

По словам "Флеша", такое дистанционное минирование активно применяется на фронтах и прилегающих к нему территорий. Об этом советник министра обороны написал в своем Telegram.

Он отмечает, что россияне действуют следующим образом — на определенную локацию в тылу прилетает большой дрон, затем опускается и сбрасывает мину. Преимущественно это касается дорог или рядом с ней, отмечает "Флеш".

"Конечно, наш противник также минирует дороги вглубь Украины на глубину 10-20 км, не разбираясь, кто поедет по этой дороге. Мина сработает при приближении автомобиля к ней на основе магнитного датчика", — сообщает Бескрестнов.

Он показал наглядный пример, как может выглядеть такой способ минирования. На обнародованном фото можно увидеть небольшую мину, которая выглядит как стог сена, в котором может быть спрятан взрывоопасный предмет.

"Показываю Вам пример, как наш враг маскирует такие мины на дорогах, и прошу жителей приграничных регионов обращать внимание на неизвестные предметы на дорогах", — резюмирует Флеш.

Ранее Фокус сообщал о том, как Россия дистанционно минирует украинские города "Шахедами". Блогер Владислав Смирнов предупреждает, что РФ начала активнее использовать "шахэды" для минирования тыловых территорий Украины.

Впоследствии стало известно о российской тактике сброса мин с "Шахедов". По словам "Флеша", с одного ударного БПЛА оккупанты сбрасывают до восьми мин, поэтому советует гражданским не приближаться к найденным объектам.