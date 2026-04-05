Дистанційно мінують 10-20 км від фронту: "Флеш" розповів про нову тактику росіян (фото)

Радник міністра оборони України Сергій "Флеш" Бескрестнов повідомляє, що російські військові активно вдаються до мінування прифронтових територій на 10-20 кілометрів. Він закликає місцевих мешканців поблизу лінії фронту проявляти пильність та обережність.

За словами "Флеша", таке дистанційне мінування активно застосовується на фронтах і прилеглих до нього територій. Про це радник міністра оборони написав у своєму Telegram.

Він відзначає, що росіяни діють наступним чином — на певну локацію в тилу прилітає великий дрон, потім опускається та скидає міну. Переважно це стосується доріг або поруч із нею, відзначає "Флеш".

Фото: Скриншот

"Звичайно, наш противник також мінує дороги вглиб України на глибину 10-20 км, не розбираючись, хто поїде цією дорогою. Міна спрацює при наближенні автомобіля до неї на основі магнітного датчика", — повідомляє Бескрестнов.

Він показав наочний приклад, як може виглядати такий спосіб мінування. На оприлюдненому фото можна побачити невелику міну, яка виглядає як копиця сіна, в якій може бути схований вибухонебезпечний предмет.

Відео дня

"Показую Вам приклад, як наш ворог маскує такі міни на дорогах, і прошу мешканців прикордонних регіонів звертати увагу на невідомі предмети на дорогах", — резюмує Флеш.

Раніше Фокус повідомляв про те, як Росія дистанційно мінує українські міста "Шахедами". Блогер Владислав Смірнов попереджає, що РФ почала активніше використовувати "шахеди" для мінування тилових територій України.

Згодом стало відомо про російську тактику скидання мін із "Шахедів". За словами "Флеша", з одного ударного БПЛА окупанти скидають до восьми мін, тому радить цивільних не наближатися до знайдених об'єктів.