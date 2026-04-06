Може відірвати стопу: росіяни почали скидати з безпілотників нові міни

Російські окупанти почали використовувати безпілотники для скиду нової міни "Пряник". Такі боєприпаси становлять загрози для цивільних у тилу, адже вони малопомітні.

Частіше росіяни розкидають її в лісистій або травʼяній місцевості та на полях. Про це повідомив моніторинговий канал "єРадар | Повітряна тривога | Ракетна небезпека".

Головна небезпека міни полягає в її непомітності: "Пряник" вдвічі менший за відому міну "Лєпєсток", яка розміром з пачку сигарет. Натомість новий боєприпас має розмір всього 5-6 см, та близько 30 грам пластиду, чого достатньо аби відірвати людині стопу, пояснюють автори каналу.

Нова міна "Пряник" Фото: єРадар/Telegram

"Сама міна — малопомітна та має принцип нажимної дії. В основному розкидають її в лісистій або травʼяній місцевості та на полях. Такі випадки вже зафіксовані на Сумщині, Херсонщині, Запоріжжі та Миколаївщині", — зазначають там.

Як визначити міну "Пряник"

У Нікопольській РДА попередили про загрозу застосування росіянами протипіхотних мін дистанційного мінування "Пряник". Там пояснили, що необхідно знати цей тип боєприпасу:

Зовнішній вигляд: невеликий пластиковий предмет (схожий на шайбу або кришку) діаметром близько 5–6 см

Маскування: завдяки кольору та матеріалу легко зливається з землею, травою або сміттям;

Принцип дії: спрацьовує при найменшому натисканні — достатньо просто наступити;

Розповсюдження: може скидатися з дронів на дороги, подвір’я, поля, узбіччя;

Через невеликі розміри та пластиковий корпус такі міни важко виявити навіть спеціальними засобами.

Там закликали не торкатися предметів у разі виявлення, а повідомляти ДСНС. Також у РДА наголосили на важливості донести цю інформацію до дітей.

Пам'ятка щодо міни "Пряник" Фото: Telegram

Раніше Фокус повідомляв про те, як Росія дистанційно мінує українські міста "Шахедами". Блогер Владислав Смірнов попереджає, що РФ почала активніше використовувати "Шахеди" для мінування тилових територій України.

Згодом стало відомо про російську тактику скидання мін із "Шахедів". За словами радника міністра оборони Сергія "Флеша" Бескрестнова, з одного ударного БПЛА окупанти скидають до восьми мін, тому радить цивільних не наближатися до знайдених об'єктів.

Пізніше "Флеш" попередив, що російські військові активно вдаються до мінування прифронтових територій на 10-20 кілометрів. Він закликає місцевих мешканців поблизу лінії фронту проявляти пильність та обережність.