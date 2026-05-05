Вибухи у Запоріжжі, Харкові та Черкасах: росіяни атакують Україну балістикою

У ніч на 5 травня росіяни запустили по Україні балістичні ракети з різних напрямків. Вибухи на тлі атаки пролунали у низці міст, зокрема у Запоріжжі, Харкові та Черкасах.

Повітряну тривогу через загрозу ударів російських ракет оголосили у низці східних, північних, південних та центральних областей, а також у Києві. Фокус зібрав, що відомо про нічний обстріл України.

Близько 03:10 години Україною почала поширюватися тривога: Повітряні сили попередили про загрозу застосування ворогом балістичного озброєння з північного сходу. Моніторингові канали уточнили, що виникла загроза пусків ракет з установок "Іскандер", або робота ворожої ППО С-300/С-400 з боку російського Воронежа.

Через кілька хвилин ЗМІ повідомили, що у Харкові було чутно звуки вибухів. Повітряні сили перед цим попередили про рух швидкісних цілей у напрямку області.

Також вибухи було чутно у Черкаській області і в Черкасах, писало "Суспільне".

Близько 03:30 години моніторингові канали попередили про рух швидкісної цілі у напрямку Запоріжжя. У місті також прогриміли вибухи.

Інформації щодо наслідків атаки, руйнування, жертв чи поранених на момент публікації не надходило.

Новина доповнюється…

Нагадаємо, 4 травня ЗС РФ атакували балістичною ракетою "Іскандер" по Мерефі у Харківській області: внаслідок удару загинули щонайменше 6 осіб, кількість постраждалих сягнула 31.

Також в ОВА повідомляли 4 травня, що у Херсоні щонайменше тиждень не курсуватимуть тролейбуси через складну безпекову ситуацію.