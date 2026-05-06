Треба накривати сітками: РФ націлилася на українські АЗС на відстані 25 км від лінії фронту, — "Флеш"

Росіяни почали здійснювати спроби ударів по українських автозаправних станціях (АЗС) на відстані 20-25 кілометрів від лінії фронту.

Щоб реалізувати такі атаки, ворог застосовує безпілотники з невеликим зарядом, аби вони могли пролетіти якомога далі. Про це 5 травня розповів радник міністра оборони, фахівець із систем радіоелектронної боротьби та звʼязку Сергій Бескрестнов ("Флеш") у своєму Telegram-каналі.

"Фіксую спроби ворога атакувати АЗС на відстані 20–25 кілометрів. Для цього використовуються дрони з невеликим зарядом, щоб дрон зміг пролетіти якнайдалі", — зазначив "Флеш".

Як захистити об'єкти на АЗС від російських атак?

Об'єкти на АЗС, вразливі до займань внаслідок ударів, необхідно захищати, вважає Бескрестнов. За його словами, тим станціям, що перебувають у безпосередній зоні ураження, потрібно накривати вразливі об'єкти захисними сітками. Також необхідно захищати місткості, в яких зберігається газ.

"Можна закривати місця в'їзду та виїзду", — додав експерт.

"Флеш" також пояснив особливість ударів FPV-дронів на великих відстанях. Вона полягає у тому, що безпілотник не може опуститися дуже низько і шукати слабкі місця в захисті цілей, адже так у нього зникне радіозв'язок.

"Тому атака відбуватиметься зверху вниз. З автонаведенням або без нього", — зазначив Бескрестнов.

Варто зазначити, що росіяни упродовж двох днів поспіль, 1-2 травня, атакували АЗС у Харкові. Під ударом опинилися щонайменше 8 автозаправок, повідомляла місцева влада.

Нагадаємо, 5 травня в обласній прокуратурі розповіли, що росіяни могли вперше застосувати нову ракету "Бандероль" для удару по Харківщині.