Сенатори США виступили під час хуртовини в Одесі: пообіцяли нові санкції проти РФ

Сенатори США від Демократичної партії в середу відвідали Україну. Вони пообіцяли наполягати на запровадженні жорстких нових енергетичних санкцій та інших законодавчих актів, щоб чинити тиск на Росію.

Сенатори виступили під час хуртовини в Одесі, де вони зустрілися з береговою охороною, представниками ВМС України, посадовцями американських компаній та членами громади, перш ніж вирушити до Молдови в середу ввечері, повідомило інформаційне агенство Reuters.

"Я сподіваюся, що ми побачимо більш активні зусилля та реальну роботу, коли повернемося до тиску на Путіна!", – заявили сенаторка Джин Шахін з Нью-Гемпшира та троє інших сенаторів-демократів під час телефонної розмови з України з журналістами.

Дводенні мирні переговори в Женеві між Україною та Росією завершилися в середу без прориву, оскільки тотальна війна Росії проти України наближалася до своєї чотирирічної річниці. Президент України Володимир Зеленський заявив, що незадоволений результатом, хоча адміністрація президента США Дональда Трампа повідомила про "значний прогрес".

Україна стикається з постійним тиском з боку Трампа, щоб вона погодилася на угоду, яка може означати болісні поступки, оскільки російські війська обстрілюють її енергосистему та повільно просуваються на полі бою. Члени Конгресу США, включаючи деяких колег Трампа з числа республіканців, а також демократів, заявили, що Київ не повинен зазнавати цього надмірного тиску. Наприкінці минулого року вони ухвалили закон, що включає сотні мільйонів доларів допомоги уряду Зеленського, Трамп його підписав.

Законопроекти про санкції та тіньовий флот

Один з головних законопроектів у Конгресі, пов'язаний з Україною, який ще не ухвалено, передбачає запровадження санкцій проти країн, які купують російську нафту, газ та уран.

"Ми єдині в тому, що країнам, які купують російську нафту та газ – а це Китай, Індія, Угорщина, Бразилія – слід надати дуже сильні стимули, щоб вони припинили це робити, і це спосіб дійсно позитивно вплинути на боротьбу України", – сказав сенатор Річард Блюменталь із Коннектикуту.

Законопроект, внесений Блюменталем та сенатором-республіканцем Ліндсі Гремом з Південної Кароліни, має підтримку 85 зі 100 сенаторів, але ще не був винесений на голосування. Лідери республіканців у Сенаті не виносили законопроект на голосування через опір Трампа, який з початку свого другого терміну в січні 2025 року залишає рішення щодо санкцій у Білому домі, а не в Конгресі.

Сенатори-демократи, які відвідали Україну, висловили сподівання на швидке скасування санкцій та висловили оптимізм щодо ще одного законопроекту, який стримуватиме "тіньовий флот" старіючих танкерів, що перевозять російську нафту до Китаю, Індії та інших країн.

"Ніхто, буквально ніхто, не вірить, що Росія діє сумлінно в переговорах з нашим урядом та з українцями. І тому тиск стає ключовим, а тіньовий флот — один із елементів цього тиску", — сказав сенатор Шелдон Вайтхаус із Род-Айленда.

Лындсы Грем був одним із понад десятка сенаторів-республіканців та демократів США, які минулими вихідними брали участь у зустрічі із Зеленським на Мюнхенській конференції з безпеки. Після цього Грем заявив, що Трамп підтримав його законопроект, і настав час голосувати.

Сенатори під час телефонної розмови в середу заявили, що готові чинити опір, якщо Трамп домовиться про угоду, яка змусить Україну піти на занадто багато поступок, і що вони не ратифікуватимуть жодної такої угоди.

Нагадаємо, що президент США Дональд Трамп дозволив розглянути двопартійний законопроєкт Грема-Блюменталя, який передбачає посилення санкцій проти Росії, зокрема щодо її доходів від продажу нафти. Документ, за словами одного з авторів ініціативи – сенатора-республіканця Ліндсі Грема, надасть главі Білого дому інструмент для покарання країн, які закуповують російську нафту.

Раніше ми також інформували, що в Конгресі США запропонували новий механізм так званих "пекельних санкцій" проти Кремля, спрямований на повне перекриття потоку нафтодоларів і позбавлення Росії ресурсів для фінансування війни. Ідеться про законопроєкт, який передбачає можливість для країн і надалі купувати російську нафту, однак кошти за неї мають перераховуватися на користь України.