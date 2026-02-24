Нові санкції Британії проти РФ: під ударом найбільша у світі трубопровідна компанія "Транснефть"

Велика Британія оголосила про масштабний санкційний пакет проти Росії з нагоди четвертої річниці повномасштабного вторгнення в Україну. Під обмеження, зокрема, потрапив оператор нафтопроводів "Транснефть", який транспортує більшість російської сирої нафти на експорт.

Уряд Великої Британії заявив, що санкції проти "Транснефті" обумовлені тим, що вона є однією з найбільших трубопровідних компаній у світі та транспортує понад 80% російського експорту сирої нафти, повідомляє інформаційне агентство Reuters. Метою було ще більше скоротити доходи Москви від енергетики.

Цей пакет санкцій Великої Британії є найбільшим з часів вторгнення Росії в Україну у 2022 році. До того Захід запровадив десятки тисяч санкцій проти Росії, зокрема проти її нафтового сектору, але не зміг суттєво скоротити експорт російської нафти. Наприклад, Китай, Індія та Туреччина досі купують російську нафту.

"Велика Британія сьогодні вжила рішучих заходів для припинення критично важливих потоків фінансування, військового обладнання та доходів, які підтримують агресію Росії", — заявила міністр закордонних справ Великої Британії Іветт Купер.

Нові британські санкційні заходи збільшують кількість осіб, компаній та суден, проти яких запроваджено санкції згідно з щодо Росії, до понад трьох тисяч. Пакет включає 48 нафтових танкерів, ідентифікованих як російський "тіньовий флот".

Під санкції також попали дочірні компанії російського державного агентства з ядерної енергетики "Росатом" за їхню роль у підтримці експорту ядерної енергії з Москви. Велика Британія також внесла до санкцій ТОВ «Газпром СПГ Портовая», яке причетне до поставок скрапленого природного газу Росією.

Окрім того, санкції були застосовані до 175 компаній групи 2Rivers, що базується в Дубаї. Британський уряд заявив, що вона є одним з найбільших у світі операторів тіньового флоту та трейдером російської сирої нафти.

Нагадаємо, що президент США Дональд Трамп продовжив дію американських санкцій проти Росії ще на один рік. Після 6 березня 2026 року вони залишаться чинними. Відповідне рішення оприлюднене у Федеральному реєстрі, де також згадується цей указ. Ним було розширено режим надзвичайного стану через визнання Росією так званих "ДНР" і "ЛНР"..

Раніше ми також інформували, що 19 лютого група сенаторів США від Демократичної партії перебувала з візитом в Україні та заявила про намір впровадження нових жорстких енергетичних санкцій проти РФ.