Морские дроны против "теневого флота": почему это имеет глобальные последствия
Успешные украинские атаки на два танкера российского "теневого флота" в Черном море — законная военная операция, считает блогер Максим Гардус. И она имеет глобальные последствия — риски транспортировки нефти растут, что уменьшит доходы РФ и сделает то, что не в состоянии сделать западные санкции.
28-29 ноября в Черном море произошли события, которые могут существенно изменить конфигурацию российского обхода нефтяных санкций. Два танкера — KAIROS (IMO 9236004) и VIRAT (IMO 9832559), принадлежащих к так называемому "теневому флоту" РФ и находящихся под санкциями США, ЕС и Великобритании, были поражены в результате двух отдельных атак. По данным источников, оба судна были поражены украинскими морскими дронами Sea Baby в совместной операции СБУ и ВМС Украины.
В кого попали?
Танкер KAIROS — это Crude Oil Tanker, дедвейт -115 тыс. тонн, флаг до ноября 2025: Гамбия (после — без флага, "stateless"), а оператор: китайская компания ALAFIA TRADING LTD (Shanghai). Против него ввела санкции Великобритания и ЕС. По данным мониторинговых исследований, танкер совершил за 1,5 года не менее 8 рейсов с российской нефтью, суммарно около 1,2 млн тонн.
Вторая мишень — танкер VIRAT дедвейтом 105 тыс. тонн, флаг был до ноября 2025: Гамбия (а ранее — Коморских островов), оператор: Glory Shipping HK Ltd (Гонконг), владелец — East Honest Hong Kong Ltd. Он под санкциями США, ЕС Великобритании и Канады. Танкер совершил не менее 7 рейсов объемом около 0,8 млн тонн.
Оба танкера двигались пустыми в порт Новороссийск на погрузку. То есть, на момент поражения они были пустые, что уменьшает негативное воздействие на окружающую среду минимизированно.
Аргументы инициаторов операции следующие: "СБУ продолжает активные действия по урезанию российских финансовых возможностей вести войну против Украины. Морские дроны Sea Baby вывели из строя суда, которые могли перевозить нефти почти на 70 млн долларов и помогали Кремлю обходить международные санкции".
Почему именно эти суда стали мишенью?
Потому что KAIROS и VIRAT — это классические представители т.н. "shadow fleet", то есть флота судов с непрозрачной структурой собственности, сменными флагами и страховым "серым" сектором. Именно такие танкеры обеспечивают до 25-35% экспорта российской нефти, который идет в условиях санкций.
Оба судна регулярно: отключали AIS-транспондеры (это нарушение SOLAS), осуществляли STS-операции (ship-to-ship), перевалку борт-борт во внеконвенционных районах, работали с подсанкционными терминалами.
Пока что международная реакция сдержанная. Турецкий министр транспорта Abdulkadir Uraloğlu официально признал "внешний удар" и "возможное применение беспилотников", а турецкое управление морских перевозок обнародовало фото поврежденных судов.
Западные политики пока воздерживаются от комментариев.Важно
Зачем все это нужно? Потому что экспорт из Черного моря важен для бюджета России. Доля поставок сырой нефти из портов ЧМ — около 23% всего экспорта РФ. В абсолютных цифрах это, по разным источникам, 1,5-1,8 млн баррелей/сутки. То есть, при разных ценах, это дает России $100-130 млн доходов ежесуточно.
А по оценкам МЭА, в 2025 году российский бюджет получает более 31% своих налоговых поступлений от нефтяного сектора. И "теневой флот" играет ключевую роль в транспортировке именно тех объемов, которые продаются выше price cap, не страхуются западными компаниями. То есть, фактически позволяют Кремлю зарабатывать около $1 млрд еженедельно, обходя санкции.
Поэтому, эти удары демонстрируют, что "теневой флот" не является "неприкосновенным".
Что же теперь будет?
Увеличится страховой риск для всех судов, работающих с российской нефтью — а это увеличение расходов на логистику и уменьшение прибыли РФ. И это усилит эффект санкций, ведь теперь риск — физический, а не только юридический.
В ближайшие недели станет видно, насколько вырастет цена фрахта судов для перевозки российской нефти. И, как следствие, насколько именно перепродажа российской нефти — менее выгодной.
Я считаю, что для Украины стратегический приоритет неизменен: достичь полного эмбарго на российские нефть и газ дипломатическими и политическими методами. Но, к сожалению, не все страны прислушиваются к аргументам морали и не все партнеры реагируют на правовые доводы. А часть государств ставит выгоду выше этической позиции.
Поэтому, наряду с санкционной дипломатией, приходится комбинировать и точечные кинетические действия, которые уменьшают способность России финансировать агрессию.
Таким образом, морские дроны Sea Baby — это уже не просто технология. Это новый инструмент сдерживания, который уменьшает доходы РФ эффективнее, чем заявления.
Важно, что сейчас экспорт российской нефти — не незаменим. Нефти в мире достаточно, и покупать ее можно где угодно без участия агрессора.
Сочетание санкций, дипломатического давления и современных украинских технологий должно убедить международных контрагентов России изменить свое поведение.
