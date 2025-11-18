100 истребителей Rafale и систем ПВО SAMP/T: когда Украина получит то, что пообещал Макрон

По сети уже несется гвалт о "покупке" у Франции 100 истребителей Rafale и систем ПВО SAMP/T. Причем часть комментариев с недоумением, мол, а как же Gripen? А куда девать Ф-16? Россияне, естественно, пытаются высмеять.

Тут вот какое дело. Подчеркиваю: это не информация, это гипотеза.

На поверхности — как минимум 3 обстоятельства, поясняющих логику данной декларации Зеленского и Макрона.

Украине нужны сотни боевых самолетов разных типов. В идеале — штук 500, учитывая, кто наш противник.

Первое. Количество

Ни один производитель (консорциум) в мире не способен поставить Украине самолеты даже десятками в сжатые сроки. Ибо у каждого масса контрактов на годы вперед. Чтобы процесс наращивания воздушной компоненты уложился хотя бы в десятилетие, неизбежно придется брать из разных источников.

Главное — чтобы самолеты можно было интегрировать в единую экосистему между собой, с другой воздушной (космической) и наземной инфраструктурой.

Да, это неизбежно — дополнительные издержки на обслуживание, особенности подготовки, разнобой в вооружениях (ибо самолет — это платформа, на которую надо что-то навесить). Все минусы понятны. Но альтернатива — отсутствие самолетов.

Франция и Швеция — одни из немногих стран, которые в значительной мере автономны в производстве авиации и могут принимать решения быстрее других. Так что здесь нет противоречия.

Второе. Деньги

У Украины в обозримом будущем не будет денег ни на шведские, ни на французские самолеты. Ни на какие другие. Финансирование (если будет) — европейское. Шведы уже ориентировочную модель обозначили.

Франция обладает полным циклом производства различных вооружений, поэтому всегда КАТЕГОРИЧЕСКИ отказывается платить кому-то, кроме себя. За это французов все не любят, но понимают и прощают, потому что завидуют.

Т.е. если дело дойдет до практических моментов, то французские самолеты и системы ПВО будут профинансированы французскими же деньгами по какой-то схеме. Зачтены как часть взноса Франции в помощь нам/европейскую оборону, либо как-то иначе. Если на эту задачу Парижу удастся частично выцарапать какие-то деньги ЕС, условного Люксембурга, вообще перемога для них.

Т.е. сделка о "рафалях" не означает автоматический отъем потенциальных денег на "грипены".

Третье. Диверсификация (политическая и техническая)

Самолеты — это даже не деньги, а в первую очередь — политика. Вспомните. Орбан шантажировал Швецию и блокировал вступление шведов в НАТО, требуя … продать "грипены". Турецкая эпопея с Ф-35 на слуху.

Поскольку и деньги будут не наши, и производство не наше, а политическая турбулентность везде нарастает, есть объективные риски затягивания, срывов и т.д. Даже отмены. Например, всегда есть очередь желающих купить самолеты. В этой очереди могут консенсусно подвинуть вперед, а могут слегка (лет на 5) придержать.

Ну, и никто не отменял проблемы у конкретного производителя.

Пока это декларация, то противоречий я не вижу никаких.

Вот если бы Зеленский пообещал купить 100 самолетов в Китае, тогда было бы интересно. Пока же можно дать волю экспертам для обсасывания технических характеристик…

Поскольку самостоятельно производить боевую пилотируемую авиацию мы не можем и не будем, то в суперидеальной ситуации, когда Украина выберется из войны, было бы здорово стать частью какого-то консорциума с выкупом части продукции и локализацией части производства. Особенно со шведами.

Скручивать отвертками крупноблочно можем хоть сейчас, софт можем генерировать хоть сейчас. Опыт пилотов в реальной войне — сумасшедший. Опыт интеграции зоопарка средств — уникальный. Так что есть над чем думать и что предложить.

А Макрон стратил, да. Мог бы и на "рафале" покатать.

