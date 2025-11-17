Rafale или Gripen: в чем ключевые отличия двух машин и что выгоднее Украине (фото)

Украина и Франция подписали соглашения в военной сфере, что по мнению экспертов откроет дорогу поставкам на нужды ВСУ французских истребителей Dassault Rafale. На фоне этого неизбежно возникает вопрос: что такого могут французские самолеты, на что не способны шведские Gripen, которые будут закуплены Украиной в количестве до 150 единиц.

В данном вопросе разбирались эксперты Defense Express, определив боевые возможности французских и шведских машин.

Прежде всего в материале было отмечено, что оба самолета относятся к поколению 4+, однако принадлежат к разным классам. Rafale — тяжелый двухдвигательный истребитель массой до 24,5 тонн, тогда как Gripen — легкая однодвигательная машина с максимальной взлетной массой около 16,5 тонн. Эта разница определяет сразу ряд ключевых возможностей Rafale: больший запас топлива, более высокую тягу, увеличенную номенклатуру вооружений и повышенную надежность за счет двух двигателей.

Так два двигателя Safran M88 суммарной тягой 150 кН дают Rafale преимущество в тяговооруженности по сравнению с Gripen E, оснащенным двигателем F414-GE-39E (98 кН). Однако за это приходится платить повышенным расходом топлива. Разница заметна и в грузоподъемности: Rafale способен нести до 9,5 тонн боевой нагрузки на 14 узлах подвески, тогда как Gripen E — около 7,2 тонн на десяти узлах.

Дальность полета также различается, но не так существенно. Rafale с дополнительными баками способен преодолевать до 3700 км, тогда как Gripen E показывают возможную дальность до 4000 км. При этом оба самолета имеют возможность дозаправки в воздухе.

Однако реальные боевые возможности истребителя определяются не только топливом, массой и двигателями, но и радиоэлектронным оснащением, отметили аналитики. Rafale использует радар RBE2-AA от Thales, а Gripen E — Raven ES-05 от Leonardo. Оба относятся к современным AESA-радаром X-диапазона, но конкретные параметры обнаружения остаются засекреченными. Такой же закрытой является информация о реальной радиолокационной заметности и истинных возможностях комплексов радиоэлектронной борьбы. Дело в том, что и Dassault, и Saab уделяли много внимания снижению заметности своих самолетов, хотя они и имеют схожие аэродинамические решения.

Авиация ВСУ - шведский истребитель JAS 39 Gripen Фото: Из открытых источников

Авиация ВСУ - французский истребитель Rafale Фото: Dassault Aviation

Эксперты также затронули вопрос вооружения. Здесь между самолетами наблюдается почти паритет. Rafale и Gripen поддерживают широкий спектр средств поражения, включая ракеты Meteor, крылатые и противокорабельные ракеты. Но здесь проявляется одна важная разница: Gripen известен своей "всеядностью". Он может интегрировать вооружение разных стран — от AIM-120 до IRIS-T, сохраняя гибкость под потребности конкретного заказчика. Rafale же использует исключительно европейское вооружение MBDA, что делает его менее универсальным.

Отдельной строкой стоит вопрос цены и эксплуатации. Rafale заведомо дороже — и в закупке, и в обслуживании. Gripen же традиционно считается самым экономичным истребителем поколения 4+, с меньшими требованиями к взлетным полосам и техническому обслуживанию. Это делает его особенно привлекательным для стран, вынужденных использовать сеть аэродромов с ограниченными возможностями.

Оправдывает ли Rafale свою стоимость за счет более широких боевых возможностей? Однозначного ответа нет — все зависит от задач, сроков поставки и доступного финансирования, объяснили на Defense Express. Однако если речь идет о получении подержанных Rafale в кратчайшие сроки, вопрос сравнения становится менее принципиальным: такое усиление может носить ситуативный, но крайне важный характер для текущих потребностей Воздушных сил Украины.

Напомним, 17 ноября президент Украины Владимир Зеленский во Франции заключил масштабное соглашение между Киевом и Парижем в сфере обороны, которое открывает путь к истребителям Rafale для усиления Воздушных сил ВСУ.