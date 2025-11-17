Поставки Rafale и SAMP/T Франции: когда появится усиление Воздушных сил и ПВО, — аналитики

Президент Украины Владимира Зеленского во Францию заключил наиболее масштабное оборонное соглашение между Киевом и Парижем за весь период полномасштабной войны, считают аналитики. Украина получит истребители Rafale, а также ЗРК SAMP/T, но поставки состоятся еще не скоро.

Хотя ранее украинская сторона анонсировала усиление боевой авиации и систем ПВО за счет дополнительных истребителей Mirage и ракет Aster 30, инсайдеры Reuters сообщили о куда более серьезных планах. Источники указали на возможные поставки Украине самолетов Rafale, а также зенитных ракетных комплексов SAMP/T. Утром 17 ноября стало известно, что именно это оружие фигурирует в новых договоренностях в Париже.

Украина и Франция подписали соглашения в военной сфере

Речь может идти как о получении подержанных образцов в краткосрочной перспективе, так и долгосрочные поставки нового вооружения, указало агентство. В то же время финансовая сторона будущей сделки пока остается закрытой.

Відео дня

Оружие для ВСУ — сроки поставки Rafale

Комментируя новость аналитики Defense Express отмечают, что возможность усилить украинские Воздушные силы самолетами Rafale обсуждается как минимум с октября 2024 года. При этом платформа способна снять ряд внешних ограничений для Украины — но и наложить новые, связанные с зависимостью от французских условий обслуживания и поставок.

Между тем возникает закономерный вопрос, как быстро Франция может поставить Rafale. Париж уже имеет соответствующий опыт продажи подержанных Rafale союзникам. К примеру, греческий контракт стал одним из самых быстрых. В январе 2021 года Афины договорились о покупке 12 подержанных и 6 новых Rafale версии F3R на сумму 2,4 млрд евро. Уже через полгода, в июле того же года, первый самолет был передан ВВС Греции.

В то же время срок поставок новых Rafale значительно длиннее. Очередь на истребители по состоянию на март 2025 года составляет приблизительно 9 лет. А стоимость новых самолетов версии F4, по примеру контракта с Сербией, достигает 225 млн евро за единицу.

Комплекс ППО SAMP/T — детали договоренностей

Что касается SAMP/T, то эти зенитные комплексы ранее уже были переданы Украине. Но производство новых систем NG, способных перехватывать гиперзвуковые цели, начнется только в 2026 году, отметили на Defense Express. Для вооруженных сил Франции планируется приобрести 8 этих ЗРК с поставкой до 2030 года, а еще четыре до 2034 года. Поэтому пока неясно, будут ли они полностью новыми или модернизированными и в какой конфигурации эти ЗРК попадут в Украину.

Напомним, по мнению военного журналиста портала National Interest Питера Сучиу, поставки шведских истребителей Saab JAS 39 Gripen могут стать одним из наиболее сбалансированных и реалистичных вариантов для усиления боеспособности украинских Воздушных сил в среднесрочной перспективе.