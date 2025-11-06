Gripen и Rafale для Украины: какой истребитель будет оптимальным решением, – аналитик

Поставки шведских истребителей Saab JAS 39 Gripen могут стать одним из наиболее сбалансированных и реалистичных вариантов для усиления боеспособности украинских Воздушных сил в среднесрочной перспективе. Западные аналитики сходятся во мнении, что эти машины идеально подходят для украинских условий и могут быть быстро интегрированы в состав ВСУ.

В своем аналитическом материале журналист портала National Interest Питера Сучиу согласился с мнением президента Украины Владимира Зеленского, отметив, что истребители Gripen требует меньших затрат на техническое обслуживание, способен работать с коротких и даже полевых взлетно-посадочных полос и поддерживает большинство западных систем вооружений. Среди прочего, Сучиу объяснил, что перед Украиной в очереди за Rafale более 250 контрактов, а темпы производства — четыре самолета в месяц.

Шведский истребитель рассматривается как сбалансированное решение между возможностями и доступностью. Самолет требует меньше ресурсов для обслуживания и допускает интеграцию с существующими западными вооружениями, включая ракеты IRIS-T и Meteor. Кроме того, обучение украинских пилотов на этих машинах займет около шести месяцев — вдвое меньше, чем на F-16.

Модель Gripen E, последняя модификация самолета, обладает увеличенной дальностью полета, улучшенной авионикой и новейшими системами РЭБ. Истребитель оснащен радаром Raven ES-05 AESA и системой инфракрасного поиска Skyward-G, что, по мнению экспертов, делает его конкурентоспособным даже на фоне более тяжелых машин вроде F-16 и Rafale.

Украина подписала меморандум на поставку Gripen Фото: Википедия

Истребитель Dassault Rafale

Еще одним кандидатом для Воздушных сил Украины является новейший французский истребитель Dassault Rafale. Отмечается, что Париж уже передал Киеву несколько французских машин Mirage 2000, а в перспективе может начать поставки и Rafale.

Так компания Dassault Aviation недавно завершила выпуск 300-го Rafale и планирует увеличить производство до четырех самолетов в месяц. Однако очередь заказов остается огромной: из 533 контрактов выполнено менее половины, и приоритет имеют Индия, Египет, Греция и Индонезия.

Вместе с тем возможные поставки Rafale Украине пока остаются с перспективой на будущее, а не реальной возможностью на ближайшее время.

ВСУ могут получить французский истребитель Dassault Rafale Фото: defence blog

Напомним, недавно военный эксперт Роман Свитан дал оценку шведским самолетам JAS 39 Gripen E, сравнив их с истребителями F-16 Воздушных сил ВСУ. По его словам, эта машина более неприхотливая и имеет меньшую стоимость часа полета.