Gripen і Rafale для України: який винищувач буде оптимальним рішенням, — аналітик

Поставки шведських винищувачів Saab JAS 39 Gripen можуть стати одним із найбільш збалансованих і реалістичних варіантів для посилення боєздатності українських Повітряних сил у середньостроковій перспективі. Західні аналітики сходяться на думці, що ці машини ідеально підходять для українських умов і можуть бути швидко інтегровані до складу ЗСУ.

У своєму аналітичному матеріалі журналіст порталу National Interest Пітера Сучіу погодився з думкою президента України Володимира Зеленського, зазначивши, що винищувачі Gripen потребують менших витрат на технічне обслуговування, здатні працювати з коротких і навіть польових злітно-посадкових смуг та підтримують більшість західних систем озброєнь. Серед іншого, Сучіу пояснив, що перед Україною в черзі за Rafale понад 250 контрактів, а темпи виробництва — чотири літаки на місяць.

Шведський винищувач розглядається як збалансоване рішення між можливостями й доступністю. Літак потребує менше ресурсів для обслуговування і допускає інтеграцію з наявними західними озброєннями, включно з ракетами IRIS-T і Meteor. Крім того, навчання українських пілотів на цих машинах займе близько шести місяців — удвічі менше, ніж на F-16.

JAS 39 Gripen E. Як змінить бої в повітрі передовий шведський винищувач

Модель Gripen E, остання модифікація літака, має збільшену дальність польоту, поліпшену авіоніку і новітні системи РЕБ. Винищувач оснащений радаром Raven ES-05 AESA і системою інфрачервоного пошуку Skyward-G, що, на думку експертів, робить його конкурентоспроможним навіть на тлі більш важких машин на кшталт F-16 і Rafale.

Винищувач Dassault Rafale

Ще одним кандидатом для Повітряних сил України є новітній французький винищувач Dassault Rafale. Зазначається, що Париж уже передав Києву кілька французьких машин Mirage 2000, а в перспективі може почати постачання і Rafale.

Так компанія Dassault Aviation нещодавно завершила випуск 300-го Rafale і планує збільшити виробництво до чотирьох літаків на місяць. Однак черга замовлень залишається величезною: з 533 контрактів виконано менше половини, і пріоритет мають Індія, Єгипет, Греція та Індонезія.

Водночас можливі постачання Rafale Україні поки що залишаються з перспективою на майбутнє, а не реальною можливістю на найближчий час.

Нагадаємо, нещодавно військовий експерт Роман Світан дав оцінку шведським літакам JAS 39 Gripen E, порівнявши їх із винищувачами F-16 Повітряних сил ЗСУ. За його словами, ця машина більш невибаглива і має меншу вартість години польоту.