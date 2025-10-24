JAS 39 Gripen E для України: чим шведські винищувачі вигідно відрізняються від F-16 (відео)

Україна може отримати до 150 шведських винищувачів JAS 39 Gripen, що, за словами прем'єр-міністра Швеції Ульфа Крістерссона, послужить створенню "дуже серйозних Повітряних сил в Україні". Йдеться про сучасні машини серії E, які кращі за попередників, і навіть українські F-16.

Полковник запасу ЗСУ і військовий експерт Роман Світан на Radio NV дав оцінку шведським літакам JAS 39 Gripen E, порівнявши принагідно з винищувачами F-16 Повітряних сил ЗСУ.

Винищувачі України — Світан про можливості винищувача Gripen

На його думку, якщо порівнювати серію E і більш ранні літаки Gripen C/D, то нові машини в математичному співвідношенні кращі в 1,5 раза і дотягуються до рівня найкращих зразків F-16.

"У цьому сенсі на перспективу Gripen для нас кращий, ніж F-16, тому що він усе-таки невибагливіший, у нього менша вартість години польоту, і його можна використовувати з різного виду поверхні, починаючи від ґрунтових смуг, закінчуючи хорошим бетоном", — пояснив експерт.

Але ключовою перевагою шведських літаків, зазначив Світан, є можливість використання широкого спектра європейського озброєння, а не тільки американського.

"Оптимально мати пару — близько сотні F-16, близько сотні Gripen, і ми закриємо свою потребу у дві сотні винищувачів, які нам потрібні для утримання кордонів і відновлення нашої територіальної цілісності. Це приблизно п'ять бригад винищувальної авіації, які можуть закрити практично всі напрямки", — вважає полковник.

Можливості та характеристики JAS 39 Gripen E

Saab JAS 39 Gripen — це шведський багатоцільовий винищувач покоління 4+, розроблений для виконання завдань завоювання переваги в повітрі, завдавання ударів по наземних і морських цілях, а також ведення розвідки.

Машини вигідно відрізняються від своїх конкурентів відносною простотою в освоєнні, меншою вартістю експлуатації та можливістю локалізації виробництва.

Набір датчиків протидії та захисних і винищувачів Gripen E/F Фото: SAAB

Варіант Gripen E має загальну довжину 15,2 м, розмах крила 8,6 м і максимальну злітну масу 16 500 кг. Максимальна швидкість літака на великій висоті становить 2 Маха (2450 км/год), а на малій — 1400 км/год.

Винищувач оснащений 10 пілонами, що дають змогу нести розвідувальні контейнери, озброєння і зовнішні паливні баки.

Літак може бути озброєний 27-мм гарматою Mauser BK-27, керованими ракетами "повітря-повітря" AIM-120 AMRAAM, ракетами "повітря-земля" — RBS15F ER, TAURUS KEPD 350, AGM-65 Maverick, протикорабельними RBS-15, AGM-65 Maverick, а також коректованими авіабомбами GBU-12, GBU-49 і GBU-39.

Машина оснащена радіолокаційною системою з активною фазованою антенною решіткою (АФАР) ES-05 Raven компанії Selex, а також вдосконаленою системою РЕБ.

Загалом, як зазначили аналітики Defense Express, ця авіаційна платформа має серйозний потенціал у плані інтеграції різних сучасних систем, включно з безпілотниками.

"Gripen уже є повноцінним цифровим літаком. А це означає, що інтеграція в нього озброєння — це відкритий процес і його поточний арсенал можна розширювати", — підкреслили експерти.

Нагадаємо, аналітики розповіли про плани Швеції замінити Gripen на Flygsystem 2020 — винищувач 6-го покоління, що керує роєм дронів.