JAS 39 Gripen E для Украины: чем шведские истребители выгодно отличаются от F-16 (видео)

Украина может получить до 150 шведских истребителей JAS 39 Gripen, что, по словам премьер-министра Швеции Ульфа Кристерссон, послужит созданию “очень серьезных Воздушных сил в Украине”. Речь идет о современных машинах серии E, которые лучше предшественников, и даже украинских F-16.

Полковник запаса ВСУ и военный эксперт Роман Свитан на Radio NV дал оценку шведским самолетам JAS 39 Gripen E, сравнив попутно из с истребителями F-16 Воздушных сил ВСУ.

Истребители Украины - Свитан о возможностях истребителя Gripen

По его мнению, если сравнивать серию E и более ранние самолеты Gripen C/D, то новые машины в математическом соотношении лучше в 1,5 раза и дотягиваются до уровня лучших образцов F-16.

"В этом смысле на перспективу Gripen для нас лучше, чем F-16, потому что он все-таки более неприхотливый, у него меньше стоимость часа полета, и его можно использовать с разного вида поверхности, начиная от грунтовых полос, заканчивая хорошим бетоном", — пояснил эксперт.

Но ключевым преимуществом шведских самолетов, отметил Свитан, состоит в возможности использования широкого спектра европейского вооружения, а не только американского.

"Оптимально иметь пару — около сотни F-16, около сотни Gripen, и мы закроем свою потребность в две сотни истребителей, которые нам нужны для удержания границ и восстановлении нашей территориальной целостности. Это примерно пять бригад истребительной авиации, которые могут закрыть практически все направления", — считает полковник.

Возможности и характеристики JAS 39 Gripen E

Saab JAS 39 Gripen — это шведский многоцелевой истребитель поколения 4+, разработанный для выполнения задач завоевания превосходства в воздухе, нанесения ударов по наземным и морским целям, а также ведения разведки.

Машина выгодно отличаются от своих конкурентов относительной простотой в освоении, меньшей стоимостью эксплуатации и возможностью локализации производства.

Набор датчиков противодействия и защитных и истребителей Gripen E/F Фото: SAAB

Вариант Gripen E имеет общую длину 15,2 м, размах крыла 8,6 м и максимальную взлетную массу 16 500 кг. Максимальная скорость самолета на большой высоте составляет 2 Маха (2450 км/ч), а на малой — 1400 км/ч.

Истребитель оснащен 10 пилонами, позволяющими нести разведывательные контейнеры, вооружение и внешние топливные баки.

Самолет может быть вооружен 27-мм пушкой Mauser BK-27, управляемыми ракетами "воздух–воздух" AIM-120 AMRAAM, ракетами "воздух–земля" — RBS15F ER, TAURUS KEPD 350, AGM-65 Maverick, противокорабельными RBS-15, AGM-65 Maverick, а также корректируемыми авиабомбами GBU-12, GBU-49 и GBU-39.

Машина оснащена радиолокационной системой с активной фазированной антенной решеткой (АФАР) ES-05 Raven компании Selex, а также усовершенствованной системой РЭБ.

В целом, как отметили аналитики Defense Express, данная авиационная платформа имеет серьезный потенциал в плане интеграции различных современных систем, включая беспилотники.

"Gripen уже является полноценным цифровым самолетом. А это значит, что интеграция в него вооружения это открытый процесс и его текущий арсенал можно расширять", — подчеркнули эксперты.

Напомним, аналитики рассказали о планах Швеции заменить Gripen на Flygsystem 2020 — истребитель 6-го поколения, управляющего роем дронов.