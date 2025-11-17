Поставки Rafale і SAMP/T Франції: коли з'явиться посилення Повітряних сил і ППО, — аналітики

Президент України Володимира Зеленського у Франції уклав наймасштабнішу оборонну угоду між Києвом і Парижем за весь період повномасштабної війни, вважають аналітики. Україна отримає винищувачі Rafale, а також ЗРК SAMP/T, але поставки відбудуться ще не скоро.

Хоча раніше українська сторона анонсувала посилення бойової авіації та систем ППО завдяки додатковим винищувачам Mirage і ракетам Aster 30, інсайдери Reuters повідомили про куди більш серйозні плани. Джерела вказали на можливі поставки Україні літаків Rafale, а також зенітних ракетних комплексів SAMP/T. Вранці 17 листопада стало відомо, що саме ця зброя фігурує в нових домовленостях у Парижі.

Україна і Франція підписали угоди у військовій сфері

Може йтися як про отримання старих зразків у короткостроковій перспективі, так і про довгострокові постачання нового озброєння, зазначило агентство. Водночас фінансовий бік майбутньої угоди поки що залишається закритим.

Відео дня

Зброя для ЗСУ — терміни поставки Rafale

Коментуючи новину, аналітики Defense Express зазначають, що можливість посилити українські Повітряні сили літаками Rafale обговорюється щонайменше з жовтня 2024 року. При цьому платформа здатна зняти низку зовнішніх обмежень для України — але й накласти нові, пов'язані із залежністю від французьких умов обслуговування і поставок.

Тим часом виникає закономірне питання, як швидко Франція може поставити Rafale. Париж уже має відповідний досвід продажу вживаних Rafale союзникам. Приміром, грецький контракт став одним із найшвидших. У січні 2021 року Афіни домовилися про купівлю 12 старих і 6 нових Rafale версії F3R на суму 2,4 млрд євро. Уже за пів року, у липні того самого року, перший літак було передано ВПС Греції.

Водночас термін постачань нових Rafale значно довший. Черга на винищувачі станом на березень 2025 року становить приблизно 9 років. А вартість нових літаків версії F4, за прикладом контракту з Сербією, сягає 225 млн євро за одиницю.

Комплекс ППО SAMP/T — деталі домовленостей

Що стосується SAMP/T, то ці зенітні комплекси раніше вже були передані Україні. Але виробництво нових систем NG, здатних перехоплювати гіперзвукові цілі, почнеться тільки у 2026 році, зазначили на Defense Express. Для збройних сил Франції планується придбати 8 цих ЗРК з поставкою до 2030 року, а ще чотири до 2034 року. Тож наразі незрозуміло, чи будуть вони повністю новими, чи модернізованими, і в якій конфігурації ці ЗРК потраплять до України.

Нагадаємо, на думку військового журналіста порталу National Interest Пітера Сучіу, поставки шведських винищувачів Saab JAS 39 Gripen можуть стати одним із найбільш збалансованих і реалістичних варіантів для посилення боєздатності українських Повітряних сил у середньостроковій перспективі.