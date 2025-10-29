Истребителям Gripen нужен более "тяжелый" напарник: почему это важно для ВСУ, — аналитики

Основным истребителем Воздушных сил Украины, по имеющейся информации, станет шведский JAS 39E/F Gripen — планируется до 100 самолетов с частичной локализацией производства на территории Украины. Однако уже обсуждается возможность усилить авиапарк другими типами боевых самолетов.

Обозреватели профильного издания Defense Express разбирались в вопросе необходимости усиления украинских Воздушных сил тяжелыми истребителями, которые могли бы нести на борту больше вооружения. В своем материале они пишут, что Украина, по некоторым оценкам, может получить до 250 истребителей, хотя такие масштабы выходят за пределы даже перспективного оборонного бюджета.

Для сравнения — страны с мощными экономиками, такие как Великобритания, Германия, Франция и Швеция, имеют значительно скромнее численность боевой авиации, что отражает реальную стоимость эксплуатации современных самолетов.

Тем не менее, эксперты считают, что одних только Gripen, являющихся легкими однодвигательными истребителями, может быть недостаточно для ведения полноценных воздушных операций. В этом контексте обсуждается вариант "тяжелого" истребителя — Rafale от Dassault Aviation. Турецкий Eurofighter Typhoon, из-за высокой стоимости контракта, почти сразу исключается из обсуждения.

При этом эксперты отмечают, что техническое преимущество Rafale над Gripen E/F не столь значительное: полезная нагрузка у французского самолета выше всего на 2–3 тонны (до 9,5 т), а боевой радиус составляет 1850 км против 1500 км у Gripen E. В то же время у французской машины больше точек подвесок, но для тяжелого вооружения их количество равно – по 5. Оба истребителя имеют возможность дозаправки в воздухе, но стоимость и эксплуатационные расходы Rafale остаются существенно выше.

Реальное усиление могла бы обеспечить закупка F-15EX, американского истребителя поколения 4+, с полезной нагрузкой 13,3 тонны и возможностью нести до 24 единиц вооружения. Интерес к этой модели со стороны Украины существовал еще в 2019–2021 годах, однако высокая цена и затянутое производство Boeing делают этот вариант малореалистичным.

Еще одной гипотетической альтернативой могла бы стать пара Gripen плюс F-35, однако поставки истребителей пятого поколения для Украины пока выглядят еще менее вероятными.

Зато Швеция активно развивает направление беспилотных боевых самолетов в рамках программы F-series. Первый образец "верного ведомого" массой более 5 тонн использует ряд технологий Gripen E/F и способен выполнять функции разведки, электронного прикрытия и дополнительного носителя вооружения.

"Именно поэтому, если уж и рассматривать "пару" к Gripen, то сначала стоит обратить внимание на то, что предлагает сам Saab, разработчик самолета, а также в чем заинтересованы шведские воздушные силы. Также стоит напомнить, что в рамках разработки F-series, Швеция ведет разработку и истребителя шестого поколения", – подытожили аналитики.

Напомним, военный эксперт Роман Свитан дал оценку шведским самолетам JAS 39 Gripen E, сравнив попутно из с истребителями F-16 Воздушных сил ВСУ. По его словам, Gripen для Украины лучше, чем F-16 – они более неприхотливые, у них меньше стоимость часа полета, и их можно использовать с разного вида поверхности.