Винищувачам Gripen потрібен більш "важкий" напарник: чому це важливо для ЗСУ, — аналітики

Основним винищувачем Повітряних сил України, за наявною інформацією, стане шведський JAS 39E/F Gripen — планується до 100 літаків із частковою локалізацією виробництва на території України. Однак уже обговорюється можливість посилити авіапарк іншими типами бойових літаків.

Оглядачі профільного видання Defense Express розбиралися в питанні необхідності посилення українських Повітряних сил важкими винищувачами, які могли б нести на борту більше озброєння. У своєму матеріалі вони пишуть, що Україна, за деякими оцінками, може отримати до 250 винищувачів, хоча такі масштаби виходять за межі навіть перспективного оборонного бюджету.

Для порівняння — країни з потужними економіками, такі як Велика Британія, Німеччина, Франція та Швеція, мають значно скромнішу чисельність бойової авіації, що відображає реальну вартість експлуатації сучасних літаків.

Проте експерти вважають, що одних тільки Gripen, які є легкими однодвигунними винищувачами, може бути недостатньо для ведення повноцінних повітряних операцій. У цьому контексті обговорюється варіант "важкого" винищувача — Rafale від Dassault Aviation. Турецький Eurofighter Typhoon, через високу вартість контракту, майже відразу виключається з обговорення.

При цьому експерти зазначають, що технічна перевага Rafale над Gripen E/F не настільки значна: корисне навантаження у французького літака вище лише на 2-3 тонни (до 9,5 т), а бойовий радіус становить 1850 км проти 1500 км у Gripen E. У той самий час у французькій машині більше точок підвісок, але для важкого озброєння їхня кількість дорівнює — по 5. Обидва винищувачі мають можливість дозаправлення в повітрі, але вартість і експлуатаційні витрати Rafale залишаються істотно вищими.

Реальне посилення могла б забезпечити закупівля F-15EX, американського винищувача покоління 4+, з корисним навантаженням 13,3 тонни і можливістю нести до 24 одиниць озброєння. Інтерес до цієї моделі з боку України існував ще у 2019-2021 роках, проте висока ціна і затягнуте виробництво Boeing роблять цей варіант малореалістичним.

Ще однією гіпотетичною альтернативою могла б стати пара Gripen плюс F-35, однак постачання винищувачів п'ятого покоління для України поки що виглядають ще менш імовірними.

Натомість Швеція активно розвиває напрямок безпілотних бойових літаків у рамках програми F-series. Перший зразок "вірного веденого" масою понад 5 тонн використовує низку технологій Gripen E/F і здатний виконувати функції розвідки, електронного прикриття та додаткового носія озброєння.

"Саме тому, якщо вже й розглядати "пару" до Gripen, то спочатку варто звернути увагу на те, що пропонує сам Saab, розробник літака, а також у чому зацікавлені шведські повітряні сили. Також варто нагадати, що в рамках розробки F-series, Швеція веде розробку і винищувача шостого покоління", — підсумували аналітики.

Нагадаємо, військовий експерт Роман Світан дав оцінку шведським літакам JAS 39 Gripen E, порівнявши попутно їх із винищувачами F-16 Повітряних сил ЗСУ. За його словами, Gripen для України кращі за F-16 — вони більш невибагливі, у них менша вартість години польоту, і їх можна використовувати з різного виду поверхні.