Шведська Saab готова відкрити в Україні завод зі складання винищувачів Gripen: звідки візьмуть гроші

Шведська оборонна компанія Saab AB готова створити в Україні підприємство з остаточної збірки та випробувань винищувачів JAS 39 Gripen у рамках угоди про закупівлю Києвом 150 літаків.

Можливий контракт з Україною щодо літаків збільшить потреби компанії у виробничих потужностях приблизно вдвічі. Про це заявив генеральний директор компанії Мікаел Юганссон в інтерв'ю Financial Times. Медіа пояснило, що винищувачі Gripen більше підійдуть Україні, оскільки їх створили спеціально для протистояння з РФ. Крім того, вони можуть злітати і сідати з будь-якої траси і не потребують високотехнологічного обслуговування, як американський F-16. При цьому Юганссон погодився, що будувати виробництво в країні, охопленій війною, "не так просто".

"Під час війни це не так просто, але було б чудово створити в Україні потужності, принаймні для остаточного складання і випробувань, а можливо і для часткового виробництва", — сказав він.

Saab також розглядає можливість збільшення потужностей у Бразилії, де вже налагоджено виробництво літаків Gripen, а також у Канаді та інших країнах Європи. Наприклад, у Бразилії виробляють близько 20-30 літаків на рік, і нові замовлення можуть стимулювати подальші інвестиції.

У статті уточнили, за які кошти Україна замовить винищувачі Gripen. Виявилося, одна з можливостей — частину фінансувань може взяти на себе Швеція, іншу частину поділять між собою країни Європи, а третю — з активів Москви.

"Це все ще не на 100% зрозуміло", — уточнив представник SAAB.

Аналітик з аерокосмічної та оборонної галузі Agency Partners Саш Туса зазначив, що історично пік виробництва Gripen становив близько 18 літаків на рік, тоді як сьогодні Saab випускає "трохи більше половини цього обсягу". За його словами, шведська компанія має унікально диверсифікований ланцюжок постачання, що дає їй більше можливостей для нарощування обсягів.

JAS 39 Gripen для України

Нагадаємо, 22 жовтня прем'єр-міністр Швеції Ульф Крістерссон заявив, що шведська та українська сторони підписали угоду про виробництво винищувачів JAS 39 Gripen E.

Коментуючи новину, українські аналітики зазначили, що дана угода може стати одним із найбільших оборонних контрактів України за весь час війни, оскільки може йтися про понад 100 літаків для Повітряних сил ЗСУ.

Водночас начальник управління комунікацій Командування Повітряних сил Збройних сил України Юрій Ігнат заявив, що шведські винищувачі Gripen не з'являться в небі України найближчим часом. Він пояснив, що авіаційна компонента є високотехнологічною, тому швидко виробляти таку техніку не може жодна країна світу.