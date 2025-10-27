Шведская Saab готова открыть в Украине завод по сборке истребителей Gripen: откуда возьмут деньги

Шведская оборонная компания Saab AB готова создать в Украине предприятие по окончательной сборке и испытаниям истребителей JAS 39 Gripen в рамках соглашения о закупке Киевом 150 самолётов.

Возможный контракт с Украиной по самолетам увеличит потребности компании в производственных мощностях примерно вдвое. Об этом заявил генеральный директор компании Микаэл Юганссон в интервью Financial Times. Медиа объяснило, что истребители Gripen больше подойдут Украине, поскольку их создали специально для противостояния с РФ. Кроме того, они могут взлетать и садится с любой трассы и не требуют высокотехнологичного обслуживания, как американский F-16. При это Юганссон согласился, что строить производство в стране, охваченной войной, "не так просто".

"Во время войны это не так просто, но было бы прекрасно создать в Украине мощности, по крайней мере, для окончательной сборки и испытаний, а возможно и для частичного производства", — сказал он.

Saab также рассматривает возможность увеличения мощностей в Бразилии, где уже налажено производство самолетов Gripen, а также в Канаде и других странах Европы. К примеру, в Бразилии производятся около 20–30 самолетов в год, и новые заказы могут стимулировать дальнейшие инвестиции.

В статье уточнили, за какие средства Украина закажет истребители Gripen. Оказалось, одна из возможностей — часть финансирований может взять на себя Швеция, другую часть поделят между собой страны Европы, а третья — из активов Москвы.

"Это все еще не на 100% ясно", — уточнил представитель SAAB.

Аналитик по аэрокосмической и оборонной отрасли Agency Partners Саш Туса отметил, что исторически пик производства Gripen составлял около 18 самолетов в год, тогда как сегодня Saab выпускает "чуть больше половины этого объема". По его словам, шведская компания обладает уникально диверсифицированной цепочкой снабжения, что дает ей больше возможностей для наращивания объемов.

JAS 39 Gripen для Украины

Напомним, 22 октября премьер-министр Швеции Ульф Кристерссон заявил, что шведская и украинская стороны подписали соглашение о производстве истребителей JAS 39 Gripen E.

Комментируя новость украинские аналитики отметили, что данное соглашение может стать одним из крупнейших оборонных контрактов Украины за все время войны, поскольку речь может идти о более 100 самолетах для Воздушных сил ВСУ.

Вместе с тем начальник управления коммуникаций Командования Воздушных сил Вооруженных сил Украины Юрий Игнат заявил, что шведские истребители Gripen не появятся в небе Украины в ближайшее время. Он пояснил, что авиационная компонента является высокотехнологичной, поэтому быстро производить такую технику не может ни одна страна мира.